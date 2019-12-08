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Büyükelçiler Mardin'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:21 | Son Güncelleme

İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott: - "Bu topraklar tarih kokuyor. Gerçekten de gelip, görmemize değdi"

MARDİN (AA) - Mardin'e gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ve ailelerinin yer aldığı heyet, kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Heyette yer alan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yarlı, ilk olarak tarihi Deyrul Zaferan Manastırı'nda düzenlenen ayini izledi.

Ardından Dara Antik Kenti ve Kasımiye Medresesi'ni gezen heyet, tarihi yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Mardin'i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradaki kültürü ve medeniyeti başkalarının da görmesi için davet edeceğim. Dara Antik Kenti'nin ayrı bir güzelliği var. Bu topraklar tarih kokuyor. Gerçekten de gelip, görmemize değdi." ifadelerini kullandı.

İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, yöre kültürünün İran'ın kültürü ile bağı olduğunu belirterek "Mardin güzel ve tarihi bir şehir. Mezopotamya'daki bütün medeniyetlerin Mardin'de izleri var." dedi.

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Mardin'de kilisede ayinde bulunmak farklı bir duygu. Buradaki her arkadaş kendi dilinde insanlık ve barış için dua etti. Buranın kültürünün yanında insanları da güzel." diye konuştu.

Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ise Mardin'in çok güzel bir kent olduğunu söyledi.

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