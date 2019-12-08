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Büyükelçiler, medrese ve manastırda barış için dua etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’ye en fazla turist gönderen ülkelerden 8’inin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği’nin organizasyonu kapsamında geldikleri Mardin'de, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı'nda barış için dua etti.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- TÜRKİYE’ye en fazla turist gönderen ülkelerden 8’inin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği’nin organizasyonu kapsamında geldikleri Mardin'de, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı'nda barış için dua etti.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği'nin organizasyonuyla, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden 8'inin büyükelçileri, Diyarbakır ve Mardin'i ziyaret etti. Büyükelçiler, Diyarbakır'ın tarihi zenginliklerini yerinde gördükten sonra bu sabah saatlerinde Mardin'e geçti. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yarlı ile büyükelçilerin eşleri ve çocuklarının katımıyla, Mardin'i tarihi yerlerine gezi düzenlendi.

41 FARKLI BAHARATTAN YAPILAN TÜTSÜ İLE KUTSANDILAR

Büyükelçi heyeti ilk olarak tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayanan Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti. Büyükelçiler, burada pazar ayinine katıldı. Manastır metropoliti Salibe Özmen tarafından yönetilen ayinde mum yakarak dua eden heyet, 41 farklı baharattan yapılan tütsü ile kutsandı, dua etti. Türkçe, Süryanice, Arapça ve İngilizce duaların okunduğu ayinden sonra manastır görevlileri, yapı hakkında büyükelçilere bilgi verildi. Ardından Dara şehrine geçen büyükelçiler, burada bir süre dinlendi. Antik kenti gezen heyet, son olarak 800 yıllık tarihi Kasımiye Medresesi'ni gezip, burada da dua etti.

'MARDİN BİR MEZOPOTAMYA BAHÇESİ'

Mardin’i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, "Mezopotamya’nın bütün renklerinin buluştuğu bir bahçe olan Mardin gerçekten bizi büyüledi. Burada olmaktan büyük bir keyif aldım" dedi.

'BU TOPRAKLAR TARİH KOKUYOR'

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Mardin’in tarihi karşısında büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "3 gündür bölgeyi geziyoruz. Tarih ve kültür açısından tam bir hazine. Mardin gibi tarihi bir şehir geziyor olmak beni ziyadesiyle memnun etti. Buradaki kültürü ve medeniyeti, bizim gezdiğimiz gibi başkalarının da gezmesi için davet edeceğim. Dara tarihi antik kentinin ayrı bir güzelliği var. Bu topraklar tarih kokuyor. Gerçekten de gelip gezip, görmemize değdi. Biz buraya gezdik, başkalarının da gelip görmesi için de teşvik edip onları buraya yönlendireceğiz. Dara karşısında ayrıca büyüklendim. Tarih ve doğa iç içe" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLERLE DUA ETTİK

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ise büyükelçiler olarak barış için dua ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mardin’de kilise ve camileri birlikte gezdik. Burada yaşayan insanların ayrı bir sıcaklığı var. Mardin’de bir kilisede bir ayinde bulunmak farklı bir duygudur. Buradaki büyükelçi arkadaşlarımızla kendi dilimizde insanlık ve barış için dua ettik. Buradaki kültürün yanında insanları da farklı güzel. Mardin’in Hindistan ile ortak birçok özelliği var. Bu özelliği ile tanıtılırsa, inanıyorum ki birçok kişi Hindistan’dan Mardin’i gezip görmeye gelecekler."

'BURADAKİ HOŞGÖRÜ VE BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN ÖRNEK ALINMASI GEREK'

Geziye eşi ve bir yaşındaki çocuğu ile birlikte katılan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da "Bölgenin kültürünü yaşamak ve hissetmek için geldik. Kilisede ayine katılmak çok farklı bir duyguydu. Ayinde barış için dua ettik. Buradaki hoşgörü ve barış kültürü gerçekten örnek alınması gereken bir kültür" dedi.

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