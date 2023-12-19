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Buz dolu fıçının içine girmişti! Çağla Şıkel şimdi de karanlık inzivada! Üç gün boyunca...

19.12.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Daha önce soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya giren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, şimdi de karanlık inziva adı verilen başka bir deneyim yaşadı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şıkel 3 gün boyunca gözlerine takılan bantları çıkarmadı. Konuşmadı, telefon kullanmadı ve müzik dinlemedi...

Yaz aylarında soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya giren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de bambaşka bir deneyim yaşadı. Ünlü isim karanlık inziva adı verilen bir başka deneyimle Instagram’da takipçilerinin karşısına çıktı.

Çağla Şıkel, bu etkinlikteki bir grup katılımcıyla birlikte 3 gün boyunca gözlerine takılan bantları çıkarmadı. Konuşmadı, telefon kullanmadı ve müzik dinlemedi.

Çağla Şıkel 1

Kırklareli’ndeki bir merkezde bol bol meditasyon yapıp doğayı dinledi. Yemeklerini asistanlar aracılığıyla yiyip geceleri tek kişilik özel odada kaldı.

Çağla Şıkel 2

Çağla Şıkel gözlerinin bağlandığı ve sonrasında yoga odasına gittiği görüntüleri paylaştı. Altına da "Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan. Anlatılmaz bir deneyim. Bunun bir oyun olmadığını anladığım anları paylaşacağım.

Çağla Şıkel 3

Sadece kendimle olan bir yolculuk. Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi" notunu düştü.

Çağla Şıkel 4

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Model
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