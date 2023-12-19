Buz dolu fıçının içine girmişti! Çağla Şıkel şimdi de karanlık inzivada! Üç gün boyunca...

Yaz aylarında soğuk korkusunu yenebilmek için buz dolu fıçıya giren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de bambaşka bir deneyim yaşadı. Ünlü isim karanlık inziva adı verilen bir başka deneyimle Instagram’da takipçilerinin karşısına çıktı.

Çağla Şıkel, bu etkinlikteki bir grup katılımcıyla birlikte 3 gün boyunca gözlerine takılan bantları çıkarmadı. Konuşmadı, telefon kullanmadı ve müzik dinlemedi.

Kırklareli’ndeki bir merkezde bol bol meditasyon yapıp doğayı dinledi. Yemeklerini asistanlar aracılığıyla yiyip geceleri tek kişilik özel odada kaldı.

Çağla Şıkel gözlerinin bağlandığı ve sonrasında yoga odasına gittiği görüntüleri paylaştı. Altına da "Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan. Anlatılmaz bir deneyim. Bunun bir oyun olmadığını anladığım anları paylaşacağım.

Sadece kendimle olan bir yolculuk. Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi" notunu düştü.