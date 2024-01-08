Buzdolabı kapağınız kapanmıyor mu? Çözümü çok basit! Tek malzeme ile eski haline dönüyor

Günlük hayatta en sık kullanılan ev eşyalarından biri olan buzdolabının bakımı oldukça önem arz ediyor. Yiyeceklerin daha uzun süre ve sağlıklı koşullarda saklanabilmesi için buzdolabının gerekli bakımları yapılmalı ve kapağının da sıkı bir şekilde kapanması gerekiyor. Kapanmayan ve gevşeyen buzdolabı kapakları için kesim çözüm haberimizde...

izin de kapakta vakum azalmış, buzdolabının içerisindeki yiyecekler çabuk bozuluyor ve içeride koku yapıyorsa sebebi bu gevşemiş lastikler.

Buzdolabı kapağının içerisinde bulunan lastikler buzdolabının kilitlenmesini ve hava almamasını sağlıyor. Buzdolabı kapağınız hiç zorlanmadan açılıyorsa bir gevşeklik söz konusu olabilir.

Bunun için yapmamız gereken sadece lastiğe kaynar su dökmek. Hemen sonrasında buzdolabının kapağını kapatıp en az 2 saat açmamak. Hatta bu işlemi akşamdan yapıp sabaha kadar da kapalı olarak bekleyebilirsiniz.



