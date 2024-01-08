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    4. Buzdolabı kapağınız kapanmıyor mu? Çözümü çok basit! Tek malzeme ile eski haline dönüyor

    Buzdolabı kapağınız kapanmıyor mu? Çözümü çok basit! Tek malzeme ile eski haline dönüyor

    08.01.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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    Buzdolabı her evin en temel ihtyaçlarından biri. Buzdolaplarının yiyecekleri daha uzun süre bozulmadan saklayabilmesi için bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekiyor. Eğer buzdolabınızın kapağı tam olarak kapanmıyorsa kapak lastiğiniz gevşemiş olabilir. İşte tek malzeme ile buzdolabı kapağı kapanma sorununa etkin çözüm...

    Günlük hayatta en sık kullanılan ev eşyalarından biri olan buzdolabının bakımı oldukça önem arz ediyor. Yiyeceklerin daha uzun süre ve sağlıklı koşullarda saklanabilmesi için buzdolabının gerekli bakımları yapılmalı ve kapağının da sıkı bir şekilde kapanması gerekiyor. Kapanmayan ve gevşeyen buzdolabı kapakları için kesim çözüm haberimizde...

    izin de kapakta vakum azalmış, buzdolabının içerisindeki yiyecekler çabuk bozuluyor ve içeride koku yapıyorsa sebebi bu gevşemiş lastikler.

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    Buzdolabı kapağının içerisinde bulunan lastikler buzdolabının kilitlenmesini ve hava almamasını sağlıyor. Buzdolabı kapağınız hiç zorlanmadan açılıyorsa bir gevşeklik söz konusu olabilir.

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    Bunun için yapmamız gereken sadece lastiğe kaynar su dökmek. Hemen sonrasında buzdolabının kapağını kapatıp en az 2 saat açmamak. Hatta bu işlemi akşamdan yapıp sabaha kadar da kapalı olarak bekleyebilirsiniz.

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