Buzdolabı neden soğutmaz? Buzdolabı soğutmuyorsa ne yapmalı? Buzdolabı soğutmuyor sorunu ve çözüm önerileri

Mutfaklarda en sık karşımıza çıkan elektronik beyaz eşyalardan biri buzdolabıdır. Buzdolabı sebzelerin, meyvelerin, hazırlanan yemek ya da içeceklerin hemen bozulmasını önleyecek bir sistemle çalışmaktadır. Buzdolabı isminden de anlaşılabileceği üzere soğutucu etkisi yaratmaktadır. Soğutma kapasitesi tam çalışmadığında içindeki gıdalar kolayca bozulabilmektedir. Buzdolabının soğutmamasına sebep olabilecek birçok farklı etken vardır.

Buzdolabı neden soğutmaz?

Buzdolabı evin en önemli gereksinimleri arasında olduğundan herhangi bir arıza durumu ortaya çıktığında ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Buzdolabının soğutma sisteminin çalışmaması, içinde bulunan yiyecekleri de doğrudan etkilemektedir. Yiyecekler soğutma olmadığından bozulmaya başlamakta ve bu durum makine içinde kokunun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Buzdolabının soğutmamasının birçok farklı nedeni olabilmektedir. Bu nedenler genel olarak şöyledir:

Buzdolabının fişi tam olarak prize oturmadıysa bu durum soğutma görevinin yerine getirilmesini engelleyebilir.

Buzdolabında bulunan elektrik kablosunun hasar görmesi de bu sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dondurucu bölümü ile buzdolabı arasında hava dolaşımını sağlayan delikler mevcuttur. Makine içindeki gıdalar bu delikleri kapadığında soğutma işlemi gerçekleşmeyebilir.

Termostat ayarlarının yanlış ayarlanması da bu problemin yaşanmasına yol açabilir.

Bir diğer sebep ise makinenin kapağının tam kapanmaması ya da kapatılmamasıdır.

Buzdolabı soğutmuyorsa ne yapmalı?

Buzdolabında yaygın olarak karşılaşılan problemlerden biri yeterince soğutmaması ya da hiç soğutmamasıdır. Buzdolaplarında mevsim geçişlerine göre sıcaklık ayarı yapılmaktadır. Normal sıcaklık derecesi genellikle +4 şeklindedir.

Buzdolabı soğutma görevini tam olarak yapamadığında içindeki yiyecekler kokmaya başlayabilir. Böyle bir durumda ilk önce makine içinin temizlenmesi ve kokunun giderilmesi gerekebilir.

Buzdolabı soğutmuyor sorunu ve çözüm önerileri, problemin kaynağına göre farklılık gösterebilir. Buzdolabı soğutmuyorsa bazı kontroller ve bazı işlemler yapılarak bu sorun çözülebilir. Buzdolabı soğutmama sorunu ile karşılaşan kişilerin uygulayabileceği bazı yöntemler kısaca şöyledir: