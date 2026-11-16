Buzdolabına tuvalet kağıdı koyun! Sebebine inanamayacaksınız

Tuvalet kağıdını buzdolabının raflarından birine yerleştirmenin temel amacı, içeride biriken nemin bir kısmını emmesini sağlamak. Gözenekli yapısı sayesinde nemi tutabilen kağıt, buzdolabındaki fazla nemin azaltılmasına sınırlı ölçüde katkıda bulunabilir.

Özellikle balık, peynir ve soğan gibi keskin kokulu yiyeceklerin bulunduğu buzdolaplarında kötü kokuların azaltılmasına da yardımcı olabileceği öne sürüldü.

Bu yöntemi denemek isteyenlerin yeni ve kuru bir tuvalet kağıdı rulosunu, yiyeceklerle temas etmeyecek şekilde buzdolabının raflarından birine yerleştirmesi önerildi.

BUZDOLABINDAKİ TUVALET KAĞIDI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?

Bu yöntemin uygulanması durumunda tuvalet kağıdı rulosunun 3-4 haftada bir değiştirilmesi tavsiye edildi.

Ancak rulo daha erken nemlenirse, yumuşarsa veya şeklini kaybederse beklemeden yenisiyle değiştirilmesi gerekir.

Yöntemin etkisini koruyabilmesi için kullanılacak kağıdın mutlaka kuru olması önem taşıyor. Ayrıca rulo, yiyeceklerle ve sıvılarla doğrudan temas etmemeli. Nemlenmiş veya kirlenmiş kağıdın buzdolabında tutulması hijyen açısından uygun değil.

TUVALET KAĞIDINI BUZDOLABINA KOYMANIN FAYDALARI NELER?

Bu pratik yöntemin öne çıkan olası faydaları şöyle sıralanıyor:

Nemin bir kısmını emebilir: Tuvalet kağıdı, buzdolabının içindeki havada bulunan nemin bir bölümünü tutabilir.

Kötü kokuların azalmasına yardımcı olabilir: Bazı kokularla ilişkili nemi emebilir. Ancak tek başına kötü kokuları gidermek için yeterli değildir.

Yoğuşmayı azaltmaya katkı sağlayabilir: Fazla nemin bir bölümünü emerek küçük çaplı su birikintilerinin oluşmasını sınırlamaya yardımcı olabilir.

BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tuvalet kağıdı yöntemi, buzdolabındaki nem ve koku sorunlarına karşı kesin bir çözüm olarak görülmemeli. Kötü kokuların önüne geçmek için öncelikle yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, bozulmuş gıdaların zamanında temizlenmesi ve buzdolabının düzenli olarak yıkanması gerekir.

Ayrıca buzdolabının sıcaklık ayarının uygun seviyede tutulması ve tahliye kanalının tıkanmadığından emin olunması da önemli.

Önemli not: Tuvalet kağıdının buzdolabındaki nemi veya kötü kokuları belirgin ölçüde azalttığını gösteren güçlü bilimsel kanıtlar bulunmuyor. Bu nedenle yöntem, temizlik ve doğru gıda saklama uygulamalarının yerine geçmemeli.