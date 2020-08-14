Buzluk Mağarası'nda doğal klima şaşkınlığı! 'İçeri girer girmez yüzüne çarpıyor'

Kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta, buzluk taşı denilen kayalıkların arasında yer alan ve derinliği tam olarak bilinmemekle beraber bazı kaynaklarda 200 metre olduğu ifade edilen Buzluk Mağarası, jeomorfolojik yapısından meydana gelen yer altı hava akımı sonucu yazın soğuk, kışın ise sıcak hava üretiyor.

Soğuk havanın girişten itibaren hissedildiği mağarada daha derin kısımlara inildikçe hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşerken yer yer buz tabakaları görülüyor.

Bu yönüyle kimi ziyaretçiler mağaranın hemen girişinde serinlemeyi tercih ederken kimileri de halat yardımı ile daha derin kısımlara inerek sıcak yaz aylarında doğal klima etkisinin keyfini yaşıyor.

Yöre halkının ve farklı illerden gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı olan Buzluk Mağarası, kuzeyinde yer alan Keban Baraj Gölü'nün masmavi güzelliği, Tunceli'nin Pertek ilçesinin yeşil örtüsü ve doğa manzarasıyla da ilgi çekiyor.

"İÇELERİ GİRER GİRMEZ SOĞUK HAVA YÜZÜNÜZE ÇARPIYOR"

Buzluk mağarasını Bursa'dan ziyarete gelen Elif Padak, anne ve babası ile tatil için doğu turana çıktıklarını, güzergahları üzerinde yer alan Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ne uğradıklarını belirtti.