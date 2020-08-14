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Buzluk Mağarası'nda doğal klima şaşkınlığı! 'İçeri girer girmez yüzüne çarpıyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Jeomorfolojik yapısı ile ön plana çıkan Buzluk Mağarası, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Yazın soğuk, kışın sıcak olan Buzluk Mağarası, doğal klima özelliği ile yoğun ilgi görüyor. Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk Mağarası'na adım atanlar, girişten itibaren soğuk havayı hissetmeye başlıyor. İşte yoğun ilgi ile karşılanan o mağara...

Kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta, buzluk taşı denilen kayalıkların arasında yer alan ve derinliği tam olarak bilinmemekle beraber bazı kaynaklarda 200 metre olduğu ifade edilen Buzluk Mağarası, jeomorfolojik yapısından meydana gelen yer altı hava akımı sonucu yazın soğuk, kışın ise sıcak hava üretiyor.

Soğuk havanın girişten itibaren hissedildiği mağarada daha derin kısımlara inildikçe hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşerken yer yer buz tabakaları görülüyor.

Bu yönüyle kimi ziyaretçiler mağaranın hemen girişinde serinlemeyi tercih ederken kimileri de halat yardımı ile daha derin kısımlara inerek sıcak yaz aylarında doğal klima etkisinin keyfini yaşıyor.

Yöre halkının ve farklı illerden gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı olan Buzluk Mağarası, kuzeyinde yer alan Keban Baraj Gölü'nün masmavi güzelliği, Tunceli'nin Pertek ilçesinin yeşil örtüsü ve doğa manzarasıyla da ilgi çekiyor.

"İÇELERİ GİRER GİRMEZ SOĞUK HAVA YÜZÜNÜZE ÇARPIYOR"

Buzluk mağarasını Bursa'dan ziyarete gelen Elif Padak, anne ve babası ile tatil için doğu turana çıktıklarını, güzergahları üzerinde yer alan Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ne uğradıklarını belirtti.

Havanın sıcak olmasından dolayı serinlemek için adını daha önce duydukları Buzluk Mağarası'na geldiklerini ifade eden Padak, "Buzluk Mağarası'nı gördük, Harput Kalesi'ni gezdikten sonra buraya geldik. Gelirken tedirgin geldik mağaraya nasıl ineriz diye." dedi.

Mağaranın beklediklerinden daha ilginç çıktığını, beğeniyle gezdiklerini aktaran Padak, şöyle devam etti:

"İçeri girer girmez soğuk hava yüzünüze çarpıyor, dışarı çıktığımızda sıcak hava yüzümüze çarpacak. Gayet güzel bir yer, dışarı çıkmak istemiyorum. Mağaranın bazı kısımlarından sular damlıyor, duvarlarını buzlar tutmuş. Mağara çok güzel, sıcak havada gelinmesi gereken bir yer."

'İÇERİDE MÜTHİŞ BİR SOĞUKLUK VAR'

Ziyaretçilerden Muhammet Akbulut ise Elazığ'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok zenginliği barındırdığını, bunlardan birinin de Buzluk Mağarası olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarında şehrin sıcak havasından kurtulmak için arkadaşları ile sık sık tarihi Harput Mahallesi'deki Buzluk Mağarası'na geldiklerini aktaran Akbulut, "Buzluk Mağarası, Harput'un gözde yerlerinden biridir. Mağaraya girdiğinizde içeride müthiş bir soğukluk var, daha derinlere indiğinizde daha fazla soğukluk hissediyorsunuz. İlginç ve gelip görülmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

Bedirhan Demirel de Buzluk Mağarası'nın mağaranın girişinden itibaren kendini gösteren soğuk hava esintisiyle adeta doğal bir klima gibi olduğunu aktararak, "Hafta sonları genelde buradayız, şehrin sıcaklığından kaçıyoruz. Kentin en serin yeri. Buranın manzarasını da beğeniyoruz, güzel bir yer herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz." diye konuştu. AA

Doğal klima özelliği ile Buzluk Mağarası yaz aylarında ilgi görüyor

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