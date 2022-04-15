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Son dakika: "Çakarlar" çetesine operasyonda korkunç detay! "Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz etmişler

15.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adana'da "Çakarlar" isimli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tüyler ürperten bir detay oraya çıktı. Çete liderlerinin de aralarında olduğu 19 kişi tutuklanırken, şüphelilerin kız kardeşlerini infaz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, "Polise gidip her şeyi anlatırım" diyen 21 yaşındaki Sultan Ç.'yi öldüren zanlılar, intihar süsü verdi. Bir diğer iddiaya göre ise, karnında kesi bulunan genç kız otopsi bile yapılmadan gömüldü.

Son dakika: "Çakarlar" çetesine operasyonda korkunç detay! "Polise giderim" diyen kız kardeşlerini infaz etmişler

Son dakika gelen habere göre, Adana polisinin "Çakarlar" ismi verilen çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi tutuklanırken, dehşete düşüren detay da ortaya çıktı. Çete liderlerinin, kız kardeşi Sultan Ç., geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybetmiş, yakınları intihar ettiğini söylemişti. İddiaya göre Sultan Ç.'nin intihar etmediği, kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı...

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli mahallelerinde “Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma” suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini ‘Çakarlar’ çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı.

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27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Liderliğini T.Ç.’nin yaptığı öne sürülen çeteye yönelik 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 11 Nisan sabahı operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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KIZ KARDEŞLERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Operasyon sonrası ortaya çıkan bir detay ise kan dondurdu. Çete yöneticilerinin kız kardeşi Sultan Ç. (21) 13 Haziran 2021’de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yaralı genç kız tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.

"İNTİHAR ETTİ" DEMİŞLERDİ

Yakınları o dönem polise, genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söyledi. Ancak polis genç kızda 4 bıçak darbesi olması ve bir bıçak darbesinin karından yukarı doğru olmasından dolayı olayı intihar değil şüpheli ölüm olarak nitelendirdi.

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KORKUNÇ İDDİA! "POLİSE ANLATIRIM" DEDİĞİ İÇİN İNFAZ EDİLDİ

Bu süreçte ise Organize Büro Amirliği de çeteyi takip ettiği için genç kızın intihar etmediği kardeşleri tarafından öldürüldüğü ihbarları gelmeye başladı. Gelen ihbarlarda Sultan Ç.’nin ailesiyle ters düştüğü ve çeteye “Bütün pisliğinizi biliyorum gider polise anlatırım" dediği bu nedenle aile içi infaz edildiği öne sürüldü. Ayrıca karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Sultan Ç.’nin, otopsi yapılmadan defnedildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında T.Ç.’nin de bulunduğu 3’ü kadın 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartı, 2’si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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İntihar Adana
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