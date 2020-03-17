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'Çakıroğulları'na operasyon! Mahkeme kurup ceza kesmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesine yönelik 12 Mart günü organize polisince İstanbul merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 14 ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

'Çakıroğulları'na operasyon! Mahkeme kurup ceza kesmişler

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da, kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi iş anlaşmazlığına düşen kişiler arasında bir mahkeme kurarak para cezaları kesen ve tahsilatçılık yapan şüphelilerin olduğunu belirlerdi.

Şüphelilerin kurulan mahkemede bazen tarafların birbirilerine daire devretmelerine karar verilirken, bazen de yüklü miktarda para cezaları ödettikleri öğrenildi. Suç çetesi üyelerinin verdikleri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri öğrenilirken, kararlarına uymayan üç kişiyi de yaraladıkları belirlendi.

Yaşanan olayların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Liderliğini H.Ç.'nin yaptığı Çakıroğulları suç çetesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çek senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış olan suç çetesi üyelerine yönelik 12 Mart günü İstanbul merkezli olarak Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

da

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Çakıroğulları

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