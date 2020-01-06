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  4. Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor

Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Çaldıran'da mandalar dondurucu soğukta suda besleniyor

Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaz Gölü Çayı'nın zeminindeki taze otlar, dondurucu soğuklarda mandalar için besin kaynağı oluyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve hava sıcaklığının kış mevsiminde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçedeki besiciler, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Kaz Gölü Çayı'na getirdikleri mandaların suyun altındaki otlarla beslenmelerini sağlıyor.

Bu sayede kışın yemden tasarruf sağlayan besiciler, mandaları da taze otlarla besleyerek süt verimini artırıyor. Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da mandaların dondurucu soğukta suyun altından çıkardıkları otlarla beslenmelerini fotoğraflıyor.

Besicilerden Muhammet Demir, kış mevsiminde çevrede ot bulamadıklarını, bu nedenle mandaları suyun dibindeki otlarla beslediklerini söyledi.

Otların mandaların gelişimine ve süt miktarının artmasına katkısının olduğunu belirten Demir, "Mandalar suyun içinde üşümüyorlar. Akşam vakti de ahırlarına geri götürüyoruz. Çevre il ve ilçelerden de fotoğrafçılar buraya gelip mandaların fotoğraflarını çekiyor." dedi.

Fotoğraf tutkunu Tuba Küçükaydın da mandaların suyun altındaki otlarla beslenmesini görüntülemek için göle geldiklerini belirtti.

Dondurucu soğuğa rağmen suya giren mandaların güzel görüntüler oluşturduğunu aktaran Küçükaydın, "Sudaki yeşil otlarla besleniyorlar. Sudan çıktıklarında ağızlarında buz sarkıtları oluşuyor. Biz de bunları fotoğraflamaya geldik. Mandaların bu soğuk havada beslenme mücadeleleri bizleri çok etkiledi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaldıran kaz gölü Manda Van

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