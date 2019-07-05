Çalışan kadın, rahim sarkması gibi operasyonları kapalı tercih ediyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, laparoskopi ve robotik cerrahiyle yapılan ameliyatların kadınları daha kısa sürede işe döndürdüğü için özellikle talep edildiğini belirtti.
Nüfusun önemli bir kısmı oluşturan çalışan ve genç kesimin uzun süre hastanede yatmak fikrine soğuk bakıyor. Açık ameliyat daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirdiği için iş çevresinde hastalığının duyulma riski olduğunu düşünüyorlar.
Oysa kadınların başkalarıyla paylaşmak istemedikleri özel durumları var: Rahimdeki miyom, yumurtalık kistleri, idrar torbasındaki sarkma, rahim sarkması, rahmin alınması gibi ameliyatların kapalı yöntemle yapılması sayesinde, kısa sürede iyileşip işlerine dönebiliyorlar.
AMELİYAT SONRAKİ SÜRECİ DE ÖNEMSİYORLAR
Sağlık sektöründe iki tip hastayla karşılaşıyoruz. Birinci tip hastanın tıptaki son gelişmeleri araştırıp sorular soruyor, ikinci tip hasta ise bu gelişmelerden hekim sayesinde haberdar oluyor. Bazı hastalar kapalı yöntemle ve robotik cerrahiyle yapılabilen ameliyatlar hakkında bilgi sahibi değiller.
Hastalar bekar da olsalar evli de olsalar sosyal yaşamlarına, işlerine en kısa sürede geri dönmek istiyorlar. Çoğunlukla da rapor almaya bile gerek kalmadan, sadece haftalık veya yıllık izinlerinden kısa bir süre kullanıp kullanamayacaklarını soruyorlar.
Evli ve anne olanlar, hem işe kısa sürede dönmenin baskısını yaşıyor hem de evde çocuklarıyla yeterince ilgilenemeyecekleri için kaygılanıyor. Bazı kadınlar ameliyat olup uzun süre istirahat etmek zorunda kalırlarsa işlerini kaybetme korkusunu yaşıyorlar.
EN DOĞRU KARARI YİNE HEKİM VERİYOR
Klinik tecrübemizde hepsi de karşımıza çıkan olgular. Ancak hastalarımızın kapalı yöntemi ya da robotik cerrahiyi tercih etmeleri yeterli değil. Hangi yöntemin hangi hastaya uygun olacağına en doğru şekilde karar vermek gerekiyor. Bazen öyle hastalar geliyor ki, kapalı yöntemle, robotik cerrahiyle ameliyat edilmek yerine, açık cerrahiyle ameliyat edilmesi daha doğru. Burada en doğru kararı yine hekim vermiş oluyor.
ROBOTİK CERRAHİDE 540 DERECE MANEVRA YAPILABİLİYOR
Son yıllarda kadın hastalıkları alanında laparoskopik cerrahinin yanı sıra robotik cerrahi de gündeme geldi. Robotik cerrahiyle robotun 540 derecelik manevra yapma kabiliyeti bulunuyor. İnsan elinin yapamayacağı birçok hareketin de yapılabiliyor.
Özellikle de yağ dokusu fazla şişman ve ‘morbid obez’ olarak isimlendirilen aşırı şişman hastalarda, ameliyat başarıyla gerçekleştirilebiliyor. Morbid obez hastalarının ameliyatını birçok cerrahın yapmaya çekiniyor.
EN ÖNEMLİ SORUN YAĞ DOKUSU
Bu hastaların açık cerrahiyle ameliyatlarında birçok riskler bulunuyor. Burada en önemli sorun yağ dokusu. Yaklaşık 30 cm yağ dokusu bulunan, 160 kiloluk morbid obez bir hastayı, klasik cerrahiyle ameliyat etmek, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Hastanın yaralarının iyileşmesi gecikiyor, dikişler atabiliyor, enfeksiyon olabiliyor.
Ama hastanın sağlık koşulları uygunsa, robotik cerrahiyle ameliyat daha konforlu olabiliyor. İnsan elinin zorlanarak yapacağı hareketleri robotun manevra kabiliyeti sayesinde obezlerde ameliyatların daha konforlu hale geldi.
Yağ kitlesi fazla olan hastalarda laparoskopi ya da robotik cerrahide özel bazı aletler yardımıyla cerrahi alanda uygulama yapılıyor, ameliyattan sonra yan etkileri klasik cerrahiye göre çok daha az oluyor.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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