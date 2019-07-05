Çalışan kadın, rahim sarkması gibi operasyonları kapalı tercih ediyor

Sağlık sektöründe iki tip hastayla karşılaşıyoruz. Birinci tip hastanın tıptaki son gelişmeleri araştırıp sorular soruyor, ikinci tip hasta ise bu gelişmelerden hekim sayesinde haberdar oluyor. Bazı hastalar kapalı yöntemle ve robotik cerrahiyle yapılabilen ameliyatlar hakkında bilgi sahibi değiller.

Oysa kadınların başkalarıyla paylaşmak istemedikleri özel durumları var: Rahimdeki miyom, yumurtalık kistleri, idrar torbasındaki sarkma, rahim sarkması, rahmin alınması gibi ameliyatların kapalı yöntemle yapılması sayesinde, kısa sürede iyileşip işlerine dönebiliyorlar.

Nüfusun önemli bir kısmı oluşturan çalışan ve genç kesimin uzun süre hastanede yatmak fikrine soğuk bakıyor. Açık ameliyat daha uzun süre hastanede kalmayı gerektirdiği için iş çevresinde hastalığının duyulma riski olduğunu düşünüyorlar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, laparoskopi ve robotik cerrahiyle yapılan ameliyatların kadınları daha kısa sürede işe döndürdüğü için özellikle talep edildiğini belirtti.

Hastalar bekar da olsalar evli de olsalar sosyal yaşamlarına, işlerine en kısa sürede geri dönmek istiyorlar. Çoğunlukla da rapor almaya bile gerek kalmadan, sadece haftalık veya yıllık izinlerinden kısa bir süre kullanıp kullanamayacaklarını soruyorlar.

Evli ve anne olanlar, hem işe kısa sürede dönmenin baskısını yaşıyor hem de evde çocuklarıyla yeterince ilgilenemeyecekleri için kaygılanıyor. Bazı kadınlar ameliyat olup uzun süre istirahat etmek zorunda kalırlarsa işlerini kaybetme korkusunu yaşıyorlar.

EN DOĞRU KARARI YİNE HEKİM VERİYOR

Klinik tecrübemizde hepsi de karşımıza çıkan olgular. Ancak hastalarımızın kapalı yöntemi ya da robotik cerrahiyi tercih etmeleri yeterli değil. Hangi yöntemin hangi hastaya uygun olacağına en doğru şekilde karar vermek gerekiyor. Bazen öyle hastalar geliyor ki, kapalı yöntemle, robotik cerrahiyle ameliyat edilmek yerine, açık cerrahiyle ameliyat edilmesi daha doğru. Burada en doğru kararı yine hekim vermiş oluyor.

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