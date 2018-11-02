Çam ağacında elektrik akımına kapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağacına çıkan kişi, elindeki metal sopanın elektrik teline teması sonucu akıma kapılarak öldü.
Yamaç Mahallesi'nde çam ağacına çıkan 54 yaşındaki 3 çocuk babası Ramazan Dede, elindeki metal sopayla dal yerine ağacın yanından geçen elektrik teline vurdu.
Akım sonucu ağaçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası Dede'nin hayatını kaybettiği ve ağaçta asılı kaldığı belirlendi.
İtfaiye ve elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının çabalarıyla ağaçtan indirilen Dede'nin cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Lüks araçta akılalmaz düzenek!
Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...
Ülkeyi ekonomik kriz vurdu! Dolarla alışveriş başladı
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum