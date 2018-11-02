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Çam ağacında elektrik akımına kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

Aydın'da kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elindeki metal sopayı elektrik teline vuran kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağacına çıkan kişi, elindeki metal sopanın elektrik teline teması sonucu akıma kapılarak öldü.

Yamaç Mahallesi'nde çam ağacına çıkan 54 yaşındaki 3 çocuk babası Ramazan Dede, elindeki metal sopayla dal yerine ağacın yanından geçen elektrik teline vurdu.

Akım sonucu ağaçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası Dede'nin hayatını kaybettiği ve ağaçta asılı kaldığı belirlendi.

İtfaiye ve elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının çabalarıyla ağaçtan indirilen Dede'nin cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
çam ağacı elektrik itfaiye kozalak

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