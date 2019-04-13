Cam çubukları bin 200 derecede eritip aksesuar yapıyorlar

Gaziantep’te Kültür Sanat Merkezi’ne dönüştürülen Eski Adliye binasında kurulan cam atölyesinde ince cam çubuklar bin 200 derece sıcaklıkta eritilerek küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli aksesuarlar yapılıyor. Yapılan eserleri, isteyen kursiyerler satıp para kazanabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (GASMEK) bünyesinde eğitim veren Cam Atölyesi bugüne kadar birçok kişiye eğitim vererek onlara cam çubuklardan aksesuar ve oyuncak yapmayı öğretti. Katılımcıları hem sertifika hem de meslek sahibi yapan Cam Atölyesi’nde eğitimlerini tamamlayanlar cam çubukları kolaylıkla takı ve diğer süs eşyalarına dönüştürebiliyor, yaptıkları eserleri ise satıp para kazanabiliyorlar.

"Bin 200 derecede cam şekillendirme yapıyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan cam sanatı kursu özellikle gençlerden ve kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kursa gelen katılımcılara eğitim veren Özge Kürümlüoğlu, "Burada cam boncuk eğitmenliği yapıyorum. Burada genel olarak alevde cam şekillendirme yapıyoruz. Cam çubukları bin 200 derecede eriterek boncuk ve oyuncak yapıyoruz. Sonrasında ise yapılan boncukları ve diğer eşyaları kursiyerlerimize veriyoruz. Bu kursta eğitimlerimiz ise üç buçuk ay sürüyor. Özellikle kuş, nazar boncuğu ve kaplumbağa gibi şeyler yapıyoruz. Ayrıca bu bir meditasyon olarak da kullanılabiliyor. Öğrencilerimiz bu uğraşın kendilerine çok iyi geldiğini söylüyor. O yüzden biz bu kursumuza herkesi bekliyoruz. Kurslarımız ücretsizdir ve 16 yaş üzeri kadın erkek herkese açıktır" dedi.