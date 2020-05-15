Cam temizliğinde ilk kez duyacağınız pratik yöntemler! Sirke, temizleyici...

Bazı püf noktalar sayesinde cam temizliğini pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Parlak görünen camlara sahip olmak için yazıyı incelemeye devam edebilirsiniz!
CAM TEMİZLİĞİ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER
Cam silme işini kusursuz bir şekilde tamamlamak için ihtiyacınız olanlar:
- Sirke
- Su
- Çok amaçlı temizleyici
- Sprey şişesi
- Kova
- Mikrofiber bez
- 2-3 tane temiz bez
- Çekçek
CAM TEMİZLİĞİ AŞAMALARI
- Camları silmek için doğru zamanı seçtiğinizden emin olun. Güneş ışınlarının doğrudan pencerelere vurmadığı bir zamanı seçin. Aksi halde temizlik çözeltiniz kısa zamanda kuruyacağı için işiniz zorlaşabilir ve camlarda hoş olmayan çizgiler ortaya çıkabilir.
- Perdeleri çıkarın. Çamaşır makinesinde yıkayın. Her cam temizliğinde perdeleri de yıkamanız, evinizde hijyen sağlamanızı kolaylaştırabilir.
- Bir temizleme solüsyonu hazırlayın. Eşit miktarda su ve sirke içeren çevre dostu bir solüsyon hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı bir sprey şişesine aktarın.
- Bir kovanın içine çok amaçlı temizleyici ve su ilave edin.
- Temizleme bezini kovaya batırıp camlarınızı köpüklü suyla silin. Çerçeveyi silmeyi unutmayın. Bu adımı atlarsanız, çerçevedeki toz ve kir camlara geçebilir.
- Başka bir bezi temiz suya batırın ve camı durulayın.
- Çekçek ile camlardaki suyu alın.
- Sprey şişesindeki sirkeli solüsyonu camlara püskürtün. Mikrofiber bezle camları parlatın.
- Son olarak kuru bir bezle camları kurulayın.
- Aynı işlemi pencerenin diğer tarafına da uygulayın.
CAM TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
- Camlarınızı düzenli olarak temizleyin. Uzmanlara göre her dört haftada bir camları silmek gerekir.
- Bazı ev sahipleri camların içini temizlerken dışını temizlemeyi ihmal eder. Doğru temizlik için camların içini ve dışını silmelisiniz.
- Yüksek katlı bir binada oturuyorsanız ve pencerelerin dışını temizlemek bir risk oluşturuyorsa, güvenliğiniz açısından manyetik cam temizleme aparatı kullanabilirsiniz. Böylece, aynı anda camlarınızın hem arka hem de ön kısımlarını temizlemiş olursunuz.
- Camlarınızı iyice kurulayın. Ne kadar iyi bir kurulama işlemi yaparsanız camlarınızın parlaması o kadar kolay olur.
- Kaliteli cam temizleme solüsyonlarını tercih edin.
- Camlarda hijyen ve ışıltı yaratmak istiyorsanız sirkenin gücünden faydalanabilirsiniz.
- Camlarınız uzun zamandan beri temizlenmiyorsa işleme başlamadan önce bir hortumla camları yıkayın.
- Bazen pencereleriniz aşırı kirlenebilir. Böyle durumlarda bir ön temizleme yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
- Camların dış kısmı çamur, toz ve çeşitli sert maddeler nedeniyle inatçı lekeler ile kaplanabilir. Bunun için öncelikle kalıplaşmış lekeleri temizlemeyi deneyin. Sonrasında cam silme işlemine başlayın.
- Çerçeve içlerine biriken toz ve kirleri elektrikli süpürgeyle de vakumlayabilir, cam temizleme işleminizi daha etkili bir hale getirebilirsiniz.
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