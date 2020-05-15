Cam temizliğinde ilk kez duyacağınız pratik yöntemler! Sirke, temizleyici...

Bazı püf noktalar sayesinde cam temizliğini pratik bir şekilde halledebilirsiniz. Parlak görünen camlara sahip olmak için yazıyı incelemeye devam edebilirsiniz!

CAM TEMİZLİĞİ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Cam silme işini kusursuz bir şekilde tamamlamak için ihtiyacınız olanlar:

Sirke

Su

Çok amaçlı temizleyici

Sprey şişesi

Kova

Mikrofiber bez

2-3 tane temiz bez

Çekçek

CAM TEMİZLİĞİ AŞAMALARI

Camları silmek için doğru zamanı seçtiğinizden emin olun. Güneş ışınlarının doğrudan pencerelere vurmadığı bir zamanı seçin. Aksi halde temizlik çözeltiniz kısa zamanda kuruyacağı için işiniz zorlaşabilir ve camlarda hoş olmayan çizgiler ortaya çıkabilir.

Perdeleri çıkarın. Çamaşır makinesinde yıkayın. Her cam temizliğinde perdeleri de yıkamanız, evinizde hijyen sağlamanızı kolaylaştırabilir.

Bir temizleme solüsyonu hazırlayın. Eşit miktarda su ve sirke içeren çevre dostu bir solüsyon hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı bir sprey şişesine aktarın.

Bir kovanın içine çok amaçlı temizleyici ve su ilave edin.

Temizleme bezini kovaya batırıp camlarınızı köpüklü suyla silin. Çerçeveyi silmeyi unutmayın. Bu adımı atlarsanız, çerçevedeki toz ve kir camlara geçebilir.

Başka bir bezi temiz suya batırın ve camı durulayın.

Çekçek ile camlardaki suyu alın.

Sprey şişesindeki sirkeli solüsyonu camlara püskürtün. Mikrofiber bezle camları parlatın.

Son olarak kuru bir bezle camları kurulayın.

Aynı işlemi pencerenin diğer tarafına da uygulayın.

CAM TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?