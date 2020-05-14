Çamaşır makinesinde toz değil sıvı deterjan kullanın! Çünkü...

Toz deterjanlar sıvılara göre daha düşük maliyetli olabilir ancak makinede toz deterjan kullanmak zarar verebilir.

Avustralyalı bir kadın, toz ve sıvı deterjan arasındaki farkı açıklayan bir çamaşır makinesi teknisyeninden aldığı bazı yararlı tavsiyeleri paylaştı. Paylaşılan notta çamaşır makinesinin toz deterjandan dolayı çalışmadığını söyleyen kadın, zamanla çamaşır tozlarının düzgün bir şekilde parçalanmadığını ve kümeler oluşturduğunu, biriken bu tozların da zamanla tıkanıklığa yol açtığnı söyledi. Teknisyenin kendisine her zaman sıvı deterjan kullanması gerektiği bilgisini verdi.

Ancak bazı uzmanlar kadının bu iddiasına katılmadı; deterjanın kullanılan miktarla ve hangi sıcaklıkta yıkandığı ile alakalı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan kullanılan yumuşatıcının da makine içinde mumsu bir doku oluşturduğu söylendi.

