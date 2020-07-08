KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşır makinesine alüminyum folyo atın! Sonuç sizi çok memnun edecek...

Çamaşır makinesine alüminyum folyo atın! Sonuç sizi çok memnun edecek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşır yıkamak çoğumuz için büyük bir çile. Özelikle de çamaşırlarımızın üzerinde büyük ve inatçı lekeler varsa çamaşır yıkamak çok can sıkıcı bir eylem haline dönüşebiliyor. Fakat bu inatçı lekeleri yok etmenin çok pratik bir yöntemi var. Nasıl mı? Çamaşırları temizlerken alüminyum folyo kullanarak!

Çamaşır makinesine alüminyum folyo atın! Sonuç sizi çok memnun edecek...

Alüminyum folyonun en ilginç kullanım alanlarından biri de çamaşır temizliği! Birazdan çamaşır makinesinde alüminyum folyo kullanmanın nasıl bir etkisi olduğunuzu öğrendiğinizde, gözleriniz yuvalarından çıkacak!

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELERİ EDİNİN

Çamaşır makineniz çalışmaya başladığı andan itibaren statik elektrik üretmeye başlar. Bu da çamaşırlarınızda bulunan lekelerin tümüyle yok olmasını engeller. Makinenizin statik elektrik üretmesini önlemek için ihtiyacınız olan tek şey ise alüminyum folyo.

MİNİK TOPLAR OLUŞTURUN

Elinize ihtiyacınız kadar alüminyum folyo alın ve parlak kısımları dışarıda olacak şekilde 4 cm çapında minik toplar oluşturun. Çamaşır makinenizin doluluk oranına göre ortalama sayıda yaptığınız folyo topları çamaşır makinenize çamaşırlarla birlikte atın. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz, çamaşır makinenizi tamamen dolmadan çalıştırmayın. Bu makinenizin daha çok su ve elektrik harcamasına neden olur. Ay sonunda faturalar cebinizi yaksın istemeyiz.

ARTIK MAKİNENİZİ ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ

Eğer önceki adımları eksiksiz yerine getirdiyseniz makinenizi çalıştırabilirsiniz. Eğer makineniz yıkama işlemini tamamladıysa çamaşırlarınızı çıkarın ve kuruması için serin bir yere asın.

GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ

Alüminyum folyo topları ile beraber yıkanan çamaşırlarınıza baktığınızda şaşıracaksınız ama lekeler tamamen yok olacak. Bu yöntemi hem renkli hem de beyaz çamaşırlarınız için kullanabilirsiniz.

ELEKTRİKLENMEYİ DE ÖNLEYECEK

Eğer kıyafetlerinizin elektriklenmesinden şikayetçiyseniz alüminyum folyo topları elektriklenmenin de önüne geçerek sizi büyük bir dertten daha kurtaracak.

DETERJANDAN DA TASARRUF EDİN

Makinenizde çamaşırlarınızı alüminyum folyo kullanarak yıkadığınızda daha az deterjan harcarsınız çünkü alüminyum folyo lekeleri tümüyle yok eder, bu sayede gereksiz deterjan kullanmanıza gerek kalmaz.

ÇOCUKLU EV SAHİPLERİNİN EN SEVDİĞİ YÖNTEM

Alüminyum folyo ile çamaşır yıkama yöntemi, özellikle bebekli evlerde çok sık tercih edilir. Çünkü bebekler doğaları gereği kıyafetlerini hemen kirletirler ve hijyenlerini koruyabilmek için çamaşırlarının sık sık temizlenmesi gerekir. Özellikle mama ve istifra gibi kalıcı ve temizlemesi çok zorlu olan lekelerin çabucak temizlenmesine yardımcı olan alüminyum folyo topları, kıyafetlerin ilk günkü yepyeni görüntüsüne kavuşmasına yardımcı olur.

KORKMAYIN ÇAMAŞIR MAKİNENİZE BİR ŞEY OLMAYACAK

Alüminyum folyo acaba çamaşır makineme zarar verir mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Korkmanıza hiç gerek yok çünkü oluşturduğunuz top parçaları çok küçük olmadığı sürece alüminyum folyo topları makinenizin çalışmasında herhangi bir soruna sebebiyet vermez. Makineniz her zamanki gibi çalışmaya devam eder.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı! Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!
Alerjik reaksiyon olmaması için bebek ürünlerini böyle temizleyin! En sağlıklı yöntem...Alerjik reaksiyon olmaması için bebek ürünlerini böyle temizleyin! En sağlıklı yöntem...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Bu yöntemlerle çok düşük bir bütçeyle tarzınızı yansıtacaksınız! İşte modacılardan öneriler...

Bu yöntemlerle çok düşük bir bütçeyle tarzınızı yansıtacaksınız! İşte modacılardan öneriler...

Fazla kilolardan kurtulamadıysanız üzülmeyin! İşte daha fit gösteren kıyafet tüyoları...

Fazla kilolardan kurtulamadıysanız üzülmeyin! İşte daha fit gösteren kıyafet tüyoları...

İleride botoksa para vermek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin! Bal, domates...

İleride botoksa para vermek istemiyorsanız bu önerilere kulak verin! Bal, domates...

Çakranız kapalıysa mutluluğu unutun! Bu renklere dikkat ederseniz...

Çakranız kapalıysa mutluluğu unutun! Bu renklere dikkat ederseniz...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulaşılması zor yerleri temizlemek artık zor değil! Sadece 2 malzemeyle...

Ulaşılması zor yerleri temizlemek artık zor değil! Sadece 2 malzemeyle...

Yatağa kabartma tozu dökmeyi denediniz mi? Temizlikte benzersiz bir sonuç...

Yatağa kabartma tozu dökmeyi denediniz mi? Temizlikte benzersiz bir sonuç...

Eski naylon çorapları çöpe atmayın! Neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Eski naylon çorapları çöpe atmayın! Neler yapıldığına çok şaşıracaksınız...

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı! Farka inanamayacaksınız...

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Çamaşır yıkarken bu malzemeyi kullanmayın! Risk altında olabilirsiniz...

Çamaşır yıkarken bu malzemeyi kullanmayın! Risk altında olabilirsiniz...

Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz... Karbonat, tuz...

Kimyasala para dökmeyin! Kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.