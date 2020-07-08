Çamaşır makinesine alüminyum folyo atın! Sonuç sizi çok memnun edecek...

Elinize ihtiyacınız kadar alüminyum folyo alın ve parlak kısımları dışarıda olacak şekilde 4 cm çapında minik toplar oluşturun. Çamaşır makinenizin doluluk oranına göre ortalama sayıda yaptığınız folyo topları çamaşır makinenize çamaşırlarla birlikte atın. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz, çamaşır makinenizi tamamen dolmadan çalıştırmayın. Bu makinenizin daha çok su ve elektrik harcamasına neden olur. Ay sonunda faturalar cebinizi yaksın istemeyiz.

Çamaşır makineniz çalışmaya başladığı andan itibaren statik elektrik üretmeye başlar. Bu da çamaşırlarınızda bulunan lekelerin tümüyle yok olmasını engeller. Makinenizin statik elektrik üretmesini önlemek için ihtiyacınız olan tek şey ise alüminyum folyo.

Alüminyum folyonun en ilginç kullanım alanlarından biri de çamaşır temizliği! Birazdan çamaşır makinesinde alüminyum folyo kullanmanın nasıl bir etkisi olduğunuzu öğrendiğinizde, gözleriniz yuvalarından çıkacak!

Eğer önceki adımları eksiksiz yerine getirdiyseniz makinenizi çalıştırabilirsiniz. Eğer makineniz yıkama işlemini tamamladıysa çamaşırlarınızı çıkarın ve kuruması için serin bir yere asın.

GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ

Alüminyum folyo topları ile beraber yıkanan çamaşırlarınıza baktığınızda şaşıracaksınız ama lekeler tamamen yok olacak. Bu yöntemi hem renkli hem de beyaz çamaşırlarınız için kullanabilirsiniz.

ELEKTRİKLENMEYİ DE ÖNLEYECEK

Eğer kıyafetlerinizin elektriklenmesinden şikayetçiyseniz alüminyum folyo topları elektriklenmenin de önüne geçerek sizi büyük bir dertten daha kurtaracak.

DETERJANDAN DA TASARRUF EDİN

Makinenizde çamaşırlarınızı alüminyum folyo kullanarak yıkadığınızda daha az deterjan harcarsınız çünkü alüminyum folyo lekeleri tümüyle yok eder, bu sayede gereksiz deterjan kullanmanıza gerek kalmaz.

ÇOCUKLU EV SAHİPLERİNİN EN SEVDİĞİ YÖNTEM

Alüminyum folyo ile çamaşır yıkama yöntemi, özellikle bebekli evlerde çok sık tercih edilir. Çünkü bebekler doğaları gereği kıyafetlerini hemen kirletirler ve hijyenlerini koruyabilmek için çamaşırlarının sık sık temizlenmesi gerekir. Özellikle mama ve istifra gibi kalıcı ve temizlemesi çok zorlu olan lekelerin çabucak temizlenmesine yardımcı olan alüminyum folyo topları, kıyafetlerin ilk günkü yepyeni görüntüsüne kavuşmasına yardımcı olur.

KORKMAYIN ÇAMAŞIR MAKİNENİZE BİR ŞEY OLMAYACAK

Alüminyum folyo acaba çamaşır makineme zarar verir mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Korkmanıza hiç gerek yok çünkü oluşturduğunuz top parçaları çok küçük olmadığı sürece alüminyum folyo topları makinenizin çalışmasında herhangi bir soruna sebebiyet vermez. Makineniz her zamanki gibi çalışmaya devam eder.

