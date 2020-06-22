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Çamaşır makinesine aspirin atarsanız bakın neler oluyor... Sonuçları şaşırtıcı!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes çamaşırlarının bembeyaz olmasını tercih eder. Fakat zamanla çamaşırlarda sararmalar meydana gelebilir ve bunun sonucunda ne yapsanız da bir türlü eskisi gibi beyaz olmadıklarını görürsünüz. Bugün bu soruna bir dur diyeceğiz ve size hayatta akla gelmeyecek bir yöntem sunacağız. Yapmanız gereken şey basit: Çamaşır makinenizin içerisine aspirin atmak!

Çamaşır makinesine aspirin atarsanız bakın neler oluyor... Sonuçları şaşırtıcı!

Kulağa biraz garip geldiğinin farkındayız. Fakat bu yöntemi denediğiniz zaman çamaşırlarınız ilk günkü halinden bile beyaz olacak. Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli ayrıntı var. Sonra gelsin bembeyaz yepyeni çamaşırlar! İşte çamaşır makinesine aspirin atma yönteminin tüm detayları...

ASPİRİN MUCİZESİ SAYESİNDE DAHA BEYAZ ÇAMAŞIRLAR SİZİ BEKLİYOR!

Aspirin yöntemi ile çamaşırlarınız ilk günkü halinden çok daha beyaz olacak. Hem de kısa bir süre içerisinde!

Aspirin, içeriğinde bulunan maddeler ile herkesi şaşırtan bir beyazlatma etkisi yaratır.

Aspirin içerisinde bol miktarda salisilik asit yer alır.
Salisilik asit, beyaz çamaşırlarda oluşan sararma sorununu tamamen ortadan kaldırır.

Çamaşır makineniz içerisine yerleştireceğiniz birkaç tablet aspirin mucizeler yaratacak!

Beyaz çamaşırlar yıkandıkça zamanla solmaya ve gri rengine dönmeye başlıyor. Aspirin yöntemi sayesinde bu sorunlar artık tamamen yok oluyor. Bugüne kadar denediğiniz yöntemleri bir kenara bırakabilirsiniz!
Çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri bile beyazları ilk günkü haline getiremeyebiliyor.

Hatta bu tür temizlik ürünleri bazen çamaşırların kumaş yapısına ciddi zararlar veriyor.

ASPİRİN YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Aspirin yöntemini uygulamak için dikkat etmeniz gereken birkaç adım var. Bu adımları doğru uyguladığınızda herhangi bir problem ile karşılaşmamış olacaksınız.

4-5 tane aspirini 1,5-2 litrelik sıcak su içerisinde eritmeye başlayın.
Suyun sıcak olması buradaki en önemli kriter! Eğer soğuk suyla yaparsanız herhangi bir sonuç alamazsınız.

Beyaz renkteki çamaşırları bu suyun içerisine batırın ve 10 saat kadar bu su içerisinde beklemesini sağlayın.

Daha sonra çamaşırları makinede normal yıkama bölümünde yıkayın.
Eğer çıkarmanız gereken kan lekesi ise aspirini sıcak suda değil soğuk suda eritin. Sıcak suda kan lekeleri çıkmaz. Çünkü sıcak su ve kan birbirleri ile etkileşime geçer. Kanlı çamaşırları bu içerisinde 3-4 saat bekletmeniz yeterli olur.

Tabii aspirin yöntemini direkt çamaşır makinesinde de uygulayabilirsiniz.
Bunun için deterjan koyulan bölüme deterjan ve aspirin yerleştirin.
Daha sonra ön yıkamasız şekilde çamaşır makinesini çalıştırmaya başlayın.

Aspirin lekelerin tamamen kaybolmasını sağlar ve çamaşırların ömrünü uzatır.

1 kiloluk çamaşır için 1 tane aspirin yeterli olur. Daha fazla aspirin kullanmayın, çamaşırlar açısından olumsuz etkileri olabilir.
Bu yöntemi dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

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