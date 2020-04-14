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Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş! İçinden gelen su...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kalabalık şehir hayatı, yoğun iş temposu derken kıyafetler toz kir içinde kalır. Günün sonunda eve geldiğinizde çamaşır makinesi adeta kurtarıcınızdır. Kirli kıyafetlerinizi temizlemekle görevli olan bu beyaz eşya aleti, kolay ve pratik şekilde sorununuza çözüm bulur. Ancak kimi zaman attığınız çamaşırlar istediğiniz kadar temiz çıkmayabilir. Peki bu sorunun kaynağı ne olabilir?

Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş! İçinden gelen su...

Mekanik enerjiyle çalışan çok programlı çamaşır makineleri bir evin olmazsa olmazıdır. Ev hanımlarına kıyafet, çarşaf, havlu hatta ayakkabı temizliği için yardımcı olan çamaşır makineleri, bazen yeteri kadar temizlik yapmayabilir. Uzun ömürlü olan çamaşır makineleri, birçok farklı sorun yüzünden yüksek performans almanızı engelleyebilir. İşte çamaşır makinesinin sağlıklı yıkama yapmamasının sebepleri..

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN İYİ YIKAMAZ?

Çamaşır makineleri insan hayatında büyük oranda kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Çamaşır makinesinin bozulması veya sağlıklı sonuçlar vermemesi pek çok açıdan kötü sonuçlar doğurur. Temiz olmayan kıyafetler insan sağlına zarar verdiği gibi makine ömrünü de kısaltır. Çamaşır makinenizden mükemmel sonuçlar alamıyorsanız bu adımlara dikkat etmelisiniz:

1. DETERJAN KULLANIMI

Çamaşır makineleri kıyafetlerinizin üstündeki kirleri ve lekeleri tek başına çıkarmada zorlanır. Bunun için çamaşırlarınıza uygun deterjan ve ek temizlik ürünlerini kullanmalısınız.

Deterjanınızı Doğru Yerde Saklamaya Dikkat Edin: Çamaşırlarınız için kullanmış olduğunuz deterjanlarınızı ağzı kapalı olarak saklamaya özen gösterin. Deterjanlarınızı nem olmayan bir alanda saklayın.
Kullandığınız Deterjan Miktarına Dikkat Edin: Makineye koyduğunuz çamaşıra yetecek kadar deterjan ilave etmeye dikkat edin. Yeterli oranda deterjan kullanılmaması çamaşırlarınızı istediğiniz şekilde temizlemeyebilir.
Doğru Deterjanı Kullandığınıza Emin Olun: Çamaşırlar; beyaz, renkli ve koyu renkli olarak ayrılır. Her deterjan çamaşırlarınız üzerinde farklı etkiler gösterir. Çamaşırlarınızın özelliğine uymayan deterjan kullandığınız taktirde çamaşırlarınız etkili biçimde temizlenmez.
Deterjanları Doğru Gözlere Koyduğunuzdan Emin Olun: Makinenizin üzerinde bulunan gözlere doğru temizlik ürünleri koymalısınız. Beyazlatıcı, leke çıkarıcı, deterjan doğru gözde ve doğru miktarda olmalıdır.

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2. ÇAMAŞIR MAKİNESİ TAMBURU

Kıyafetlerinizi doldurduğunuz yere çamaşır makinesi tamburu adı verilir. Makine tamburunun çok aşırı doldurulması kıyafetlerinizin iyi yıkanmamasına neden olabilir. Kıyafetler rahat hareket edemez ve deterjan lekelere etkisini gösteremez.

3. MAKİNEDEN GELEN SU

Çamaşır makinesinden gelen su temiz değilse çamaşırları temiz bir şekilde yıkamaz. Kirli ve paslı su yeterli derecede yıkama yapmadığı gibi, çamaşırların üzerinde yeni lekeler de bırakabilir. Bu gibi durumlarda tesisatçı çağırarak uzman desteği almanız gerekir.

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4. ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİLTRESİ

Çamaşır makinesinin içinde bulunan filtre, makine içindeki suyu dışarı atarak kıyafetlerin temizlenmesini sağlar. Ancak filtrenin bir kısmının veya tamamının tıkanması etkili sonuçlar almanızı engeller. Makine içindeki su, tıkalı filtreye takılarak dışarı atılmakta zorlanır. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan filtrenizin temiz olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

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