Çamaşır makinesinin temiz yıkamamasının sebebi buymuş! İçinden gelen su...

Mekanik enerjiyle çalışan çok programlı çamaşır makineleri bir evin olmazsa olmazıdır. Ev hanımlarına kıyafet, çarşaf, havlu hatta ayakkabı temizliği için yardımcı olan çamaşır makineleri, bazen yeteri kadar temizlik yapmayabilir. Uzun ömürlü olan çamaşır makineleri, birçok farklı sorun yüzünden yüksek performans almanızı engelleyebilir. İşte çamaşır makinesinin sağlıklı yıkama yapmamasının sebepleri..

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN İYİ YIKAMAZ?

Çamaşır makineleri insan hayatında büyük oranda kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Çamaşır makinesinin bozulması veya sağlıklı sonuçlar vermemesi pek çok açıdan kötü sonuçlar doğurur. Temiz olmayan kıyafetler insan sağlına zarar verdiği gibi makine ömrünü de kısaltır. Çamaşır makinenizden mükemmel sonuçlar alamıyorsanız bu adımlara dikkat etmelisiniz:

1. DETERJAN KULLANIMI

Çamaşır makineleri kıyafetlerinizin üstündeki kirleri ve lekeleri tek başına çıkarmada zorlanır. Bunun için çamaşırlarınıza uygun deterjan ve ek temizlik ürünlerini kullanmalısınız.

Deterjanınızı Doğru Yerde Saklamaya Dikkat Edin: Çamaşırlarınız için kullanmış olduğunuz deterjanlarınızı ağzı kapalı olarak saklamaya özen gösterin. Deterjanlarınızı nem olmayan bir alanda saklayın.

Kullandığınız Deterjan Miktarına Dikkat Edin: Makineye koyduğunuz çamaşıra yetecek kadar deterjan ilave etmeye dikkat edin. Yeterli oranda deterjan kullanılmaması çamaşırlarınızı istediğiniz şekilde temizlemeyebilir.

Doğru Deterjanı Kullandığınıza Emin Olun: Çamaşırlar; beyaz, renkli ve koyu renkli olarak ayrılır. Her deterjan çamaşırlarınız üzerinde farklı etkiler gösterir. Çamaşırlarınızın özelliğine uymayan deterjan kullandığınız taktirde çamaşırlarınız etkili biçimde temizlenmez.

Deterjanları Doğru Gözlere Koyduğunuzdan Emin Olun: Makinenizin üzerinde bulunan gözlere doğru temizlik ürünleri koymalısınız. Beyazlatıcı, leke çıkarıcı, deterjan doğru gözde ve doğru miktarda olmalıdır.