Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...

Çamaşır yumuşatıcıları hemen hemen her evde bulunur. Yumuşatıcılar; çamaşırların güzel kokmalarına yardımcı olur ve statik elektriklenmeyi önleyerek yumuşacık bir doku kazanmalarına yardımcı olur. Bu kokusuna hayran kaldığımız yumuşatıcılar aslında bildiğimiz gibi sadece güzel kokmuyor, hem çevrenize hem de size zarar veriyor...

DÜNYAMIZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN TEHLİKE YARATABİLİR

Petrol bazlı kimyasal içeren yumuşatıcılar, deniz yaşamı için son derece tehlikelidir çünkü bu kimyasalların doğada çözünüp kaybolması uzun bir zaman alır. Üstelik bu kimyasal maddelerin, insanlar üzerinde alerjik, toksik ve kanserojik etki gösterdiği Washington Üniversitesi tarafından ortaya kondu.

Çamaşırlara da zarar verebilen yumuşatıcılar, ürün üzerinde ince mumsu bir madde bırakır. Bu madde çamaşırların suyu geçirmesini önler. Özellikle havluların kurutma özelliğini yitirmelerine neden olurlar.

YUMUŞATICILARIN İÇERDİĞİ BAZI KİMYASAL MADDELER

Kloroform: Buharının solunmasında mide bulantısı, baş ağrısı, kusma ve hatta bilinç kaybına varan problemlere neden olabilir.

Limonen: Kanserojen maddedir. Ciltte ve gözde tahrişe neden olabilir.