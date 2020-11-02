KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...

Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çeşit çeşit çamaşır yumuşatıcıları bizi muhteşem kokularıyla cezbederler. Üstelik uzun süre kalıcı kokuya sahip olanlardan kapak kapak kullanırız. Ancak bu kimyasal ürün kokusu kadar masum değil sevgili okur! Bu yazıyı okuduktan sonra evinize yumuşatıcı sokmayacaksınız!

Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...

Çamaşır yumuşatıcıları hemen hemen her evde bulunur. Yumuşatıcılar; çamaşırların güzel kokmalarına yardımcı olur ve statik elektriklenmeyi önleyerek yumuşacık bir doku kazanmalarına yardımcı olur. Bu kokusuna hayran kaldığımız yumuşatıcılar aslında bildiğimiz gibi sadece güzel kokmuyor, hem çevrenize hem de size zarar veriyor...

DÜNYAMIZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN TEHLİKE YARATABİLİR

Petrol bazlı kimyasal içeren yumuşatıcılar, deniz yaşamı için son derece tehlikelidir çünkü bu kimyasalların doğada çözünüp kaybolması uzun bir zaman alır. Üstelik bu kimyasal maddelerin, insanlar üzerinde alerjik, toksik ve kanserojik etki gösterdiği Washington Üniversitesi tarafından ortaya kondu.

Çamaşırlara da zarar verebilen yumuşatıcılar, ürün üzerinde ince mumsu bir madde bırakır. Bu madde çamaşırların suyu geçirmesini önler. Özellikle havluların kurutma özelliğini yitirmelerine neden olurlar.

YUMUŞATICILARIN İÇERDİĞİ BAZI KİMYASAL MADDELER

Kloroform: Buharının solunmasında mide bulantısı, baş ağrısı, kusma ve hatta bilinç kaybına varan problemlere neden olabilir.

Limonen: Kanserojen maddedir. Ciltte ve gözde tahrişe neden olabilir.

Benzil alkol: Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, boğazda tahriş gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Flatat: Yumuşatıcıların kokusunu daha kalıcı hale getirir. Oldukça zararlı bir kimyasal olan flatat göğüs kanserine, üreme sistemi rahatsızlıklarına ve alerjilere sebep olabilir.

Etil asetat: Karaciğer ve böbreklerde hasara, gözlerde ve solunum yolunda tahrişe, bağ ağrısına ve anemiye neden olduğu bilinmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey... Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey...
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç
Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Bu hafta burcunuz ne söylüyor?
Bu hafta burcunuz ne söylüyor?
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey...
Ütü yapmadan jilet gibi çarşaflar için ihtiyacınız olan tek şey...
Evinizi ışıl ışıl yapacak basit numaralar! Kar beyazı küvet için...
Artık zorlanmayacaksınız! Kar beyazı küvet için...
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Erkekler 'onunla çıkmaya korkuyor'
Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç
Zorbalar onunla uğraşmaya başladığında harekete geçti! Mucize sonuç
Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız
Kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.