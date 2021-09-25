Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız! Çamaşır yıkarken yapılan bu hataları biliyor muydunuz?

Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Eğer bunlara aldırış etmezseniz, maalesef çamaşır makinesinden verim alamazsınız ve çamaşırlarınız doğru bir şekilde temizlenmez. Bu yüzden sizler için çamaşır yıkarken en sık yapılan hataları derledik. İşte karşınızda çamaşır yıkarken kaçınmanız gereken hareketler...

FAZLA DETERJAN KULLANMAK

"Ne kadar çok deterjan, o kadar temiz çamaşır" mantığıyla yapılan bu hata, en sık yapılan yanlışlardan birisi. Fazla deterjan kullanmak çamaşırları daha iyi temizlemez. Aksine fazla deterjanla temizlendiği düşünülen kıyafetler iyi durulanmazsa ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

HER ŞEYİ MAKİNEDE YIKAMAK

Çamaşır makinesi işimizi çok kolaylaştırır ancak her şeyi makinede yıkamak da büyük bir hata. Örneğin; mayolar ve dantelli iç çamaşırlarını makinede yıkamak daha çabuk yıpranmalarına sebep olur.

KIYAFETLERİN DÜĞMELERİNİ KAPATARAK YIKAMAK

Özellikle gömlekleri, düğmeleri kapalı şekilde yıkamak sık yapılan hatalar arasında. Kıyafetleri düğmeleri kapalı şekilde yıkamak, düğmelerin ve iliklerin yıpranmasına neden olur.

FERMUARLARI AÇIK BIRAKMAK

Yapılan hatalardan birisi de kıyafetlerin fermuarlarını açarak makineye atmak. Eğer kıyafetlerinizi fermuarları açık şekilde yıkarsanız, hassas kumaşlı ya da örgülü kıyafetleriniz deforme olabilir.

ÇAMAŞIRLARI TÜRLERİNE GÖRE AYIRMAMAK

Kıyafetleri renkliler ve beyazlar olarak ayırmak hepimizin dikkat ettiği bir nokta. Ancak kıyafetleri türlerine göre ayırmak çoğu kişinin aklına gelmiyor! Örneğin; tüy bırakan kıyafetleri ayrı yıkamanız, diğer kıyafetlerin tüylenmesini önleyebilir. Ya da kalın ve ağır kıyafetleri ayrı, ince ve hafif kıyafetleri ayrı yıkayabilirsiniz. Böylece kıyafetlerin kuruma süresi de eşit olur. Bunların yanında yatak örtüleri, çarşaflar ya da havlu gibi büyük ürünleri diğer çamaşırlardan ayrı yıkamak gerekir.

YIKAMA İŞLEMİ BİTTİĞİNDE KAPAĞI HEMEN KAPATMAK

Çamaşır yıkarken yapılan hatalardan biri de, yıkama işlemi bitince kapağı hemen kapatmak. Çamaşır makinesinin içi, yıkama sonrasında zararlı bakterilerin üremesi için çok elverişli bir ortam. Bunu önlemek için yıkama sonrasında kapağı açık bırakmak gerekir. Ayrıca kapağın etrafında deterjan ve kirlerin birikmemesi için de düzenli olarak kapağın etrafı temizlemelisiniz.

