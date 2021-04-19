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Camdaki Kız 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Enis Arıkan Muzo rolüyle Camdaki Kız'a katıldı!

19.04.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa olunca ortalık karışıyor. Evdeki kavgayı duyan Muzo ise sonunda odasından çıkıyor. Camdaki Kız'da Muzo karakterine ise diziye yeni katılan Enis Arıkan canlandırıyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 3. bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Yeni bölümde Cana'yla görüşmesi ortaya çıkan Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor. Babası ise Sedat'ı herkesin içinde tokatlıyor. Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat'ın vereceği karar ise Nalan'ı geleceğini etkileyecek.

ENİS ARIKAN CAMDAKİ KIZ'DA

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız'da merak uyandıran Muzo karakteri ortaya çıkıyor. Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Muzo karakteriyle diziye katıldı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Enis Arıkan'ın hayat verdiği Muzo'nun nihayet odasından çıktığı görülüyor.

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CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer.

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Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir.

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Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

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Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar.

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Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride’nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar.

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Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride’ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir.

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Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

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Nalan ise bir peri masalında gibidir.

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Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat’la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir?

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Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Enis Arıkan
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