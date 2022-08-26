Camdaki Kız dizisi yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız yeni sezon fragmanı izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Camdaki Kız'ın yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan üstlenmektedir. Psikoloji ve dram türünde olan sevilen dizi sezon finalinin ardından yakın süreçte yeni sezonuyla ekrana gelecek. Peki Camdaki Kız yeni sezon ne zaman?

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Camdaki Kız yakın bir tarihte yeni bölümleriyle Eylülde Kanal D'de başlayacak. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak yeni sezonun başlama tarihi henüz netleşmedi. Kesin tarih açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik,

Cihangir Ceyhan,

Devrim Yakut,

Feyyaz Şerifoğlu,

Hamza Yazıcı,

Hande Ataizi,

Nur Sürer,

Selma Ergeç,

Şerif Erol,

Tamer Levent,

Tuğrul Tülek.

