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Cami çıkışı imamın ayakkabısını giyip ayrıldı

03.02.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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Cami çıkışı imamın ayakkabısını giyip ayrıldı

Samsun’da bir kişi cami çıkışı kendi ayakkabısını bırakarak imamın ayakkabısını giyip ayrıldı. İmam ayakkabısının çalındığını belirterek polisi çağırdı, ancak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince şahsın yanlışlıkla ayakkabıyı giymiş olabileceğini düşünerek şikayetçi olmadı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi’nde meydana geldi. İmam Abdullah Azalma akşam namazı için hazırlık yaparken ayakkabının yerinde olmadığını görünce güvelik kamerası kayıtlarını inceledi. Cemaatle camiden çıkan bir kişinin ayakkabısını alıp gittiğini gören imam, çalındığını düşünerek polise şikayette bulundu. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını polislerle birlikte yeniden izleyen imam Abdullah Azalma, şahsın kendi ayakkabısını bırakması üzerine yanlışlıkla ayakkabıyı giyip gittiğini düşünüp şikayetçi olmadı. (İHA)

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