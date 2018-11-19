Cami inşaatından spiral makinesini çaldılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki camiden spiral makinesini çalındı. Polisin motosikletli 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olay, Huzur Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatına meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, spiral makinesinin koydukları yerde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. Polisler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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