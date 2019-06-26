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Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi taş ile kırdığı iş yerinin camından içeri girip hırsızlık yaparken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı

Elazığ’da bir kişi taş ile kırdığı iş yerinin camından içeri girip hırsızlık yaparken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli 18 yaşından küçük olduğu ve jandarma ekipleri tarafından yakalanıp işlem yapıldığı öğrenildi.
Olay, Yurtbaşı beldesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, bir süre kaldırımda oturarak çevreyi kontrol ettikten bulduğu taş ile dükkanın camını kırdı. Ardından camdan içeri giren hırsız, bayide bulunan yazar kasa, sprey boya ve slikonları çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen sahibi M.E.D. durumu fark edince olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyerek çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri şüphelinin 18 yaşından küçük olan ancak daha öncede bir kaç defa benzer olayı gerçekleştiren çocuk olduğunu belirledi. Yakalanan çocuk hakkında yasal işlem yapıldı.
Öte yandan, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı

Camı kırıp girdiği iş yerini soydu, o anlar kameraya yansıdı

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