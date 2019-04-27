HABER

Camilerde toplanan paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

Denizli'de camilerde toplanan paralar ile Diyanet İşleri Başkanlığının dergi parasını zimmetlerine geçirdikleri öne sürülen 2 memur tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının dergi parası ile camilerde toplanan paraları zimmetine geçirdikleri iddia edilen 2 memur tutuklandı.

İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan dergilerin paralarının Çivril Müftülüğünden zamanında gönderilmemesi üzerine ilçe müftülüğünde görevli memurlardan B.A. ve M.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Çivril Müftülüğünde yaptığı incelemede, dergi paralarının abonelerden topladığını ancak zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarına yatırılmadığını tespit etti.

Hesaplarda yapılan detaylı incelemede, 2012 yılından itibaren Çivril genelinde camilerde toplanan yardım paralarında da tutarsızlık olduğunu, 75 bin liranın kayıp olduğunu tespit eden müfettişler, Çivril Müftülüğünde görevli memurlar B.A. ve M.A. hakkında adli ve idari işlem yapılmasına ilişkin rapor hazırladı.

Çivril Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 memur, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştıKadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı
Bosna Hersek'ten Suriye'ye 600 tonluk Ramazan yardımıBosna Hersek'ten Suriye'ye 600 tonluk Ramazan yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet müftülük para zimmet

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.