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Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul'daki silüet bozan vericilerin tek bir vericide toplaması amacıyla inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Restoran bölümünün 3 parçasının da monde edildiği Çamlıca Kulesi'nde çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor.

Kulede gelinen son durum helikopterle görüntülendi. Çamlıca Kulesi'nin yapımı tamamlandıktan sonra Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan anten direkleri kaldırılacak ve sayısal yayına geçiş süreci başlayacak.

Çamlıca Kulesi'nde sona doğru

İstanbul’un siluetini bozan radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi.
Çamlıca Kulesi’nin yapım aşamasında sona doğru gelindi. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin restoran bölümünün üç parçası da monte edildi. Kulenin çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken, kulede gelinen son durum havadan görüntülendi.
Büyük Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
İşte Çamlıca Kulesi'nden bazı kareler...
Sayısal yayıncılık analog yayın sistemlerine göre ses ve resim kalitesinde daha üstün bir hizmet sunmaktadır. Sayısal yayıncılık ayrıca çeşitli bilgilerin eş zamanlı olarak ve daha ekonomik koşullarla iletim olasılığı sağlamaktadır.
Bu nedenle ülkeler sayısal yayıncılık hizmetini tercih etmektedir. Başta ABD, ALmanya, İngiltere olmak üzere pek çok ülkede yapılan fizibilite çalışmaları ve saha denemeleri sonucunda ülkeler tarafından sayısal yayıncılık tercih edilmiştir.
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