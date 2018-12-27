Can sıkıcı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Lekeleri çıkarmak için herhangi bir püf noktanız var mı?

Lekeli eşyaları hayata döndürmenin kolay yolları

KOLTUK ALTI TER LEKELERİ İÇİN 1 su bardağı sirke, 1/2 fincan kabartma tozu, 1 yemek kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı hidrojen peroksit. Ne yapmak gerekiyor: Gömleği bir kaseye koyun ve 30 dakika boyunca sirke ve 2 bardak ılık suya batırın. Ayrı bir kapta, kalan malzemeleri bir hamur haline gelinceye kadar karıştırın. Gömleği sirke suyu çözeltisinden çıkarın ve bir havluya koyun. Macunu lekeli bölgeye uygulayın 25 dakika bekletin. Solüsyonu yıkayın ve gömleği çamaşır makinesine atın.

YASTIKLARDAKİ GRİ VE SARI LEKELER İÇİN Biraz çamaşır deterjanı, aynı miktarda çamaşır suyu, sodyum borik asit veya boraks. Ne yapmak gerekiyor: Yastıkları çamaşır makinesinin içine koyun. Tüm malzemeleri karıştırın ve içine dökün. Çamaşır makinenizi en az 40 ° C su sıcaklığı ve ek durulama suyu seçerek açın. Ve kurumaya bırakın.

YAĞ LEKELERİ İÇİN Kağıt havlu, bebek pudrası, bulaşık deterjanı, su. Ne yapmak gerekiyor: Kağıt havluyla fazla yağı alın. Lekenin üzerine bol miktarda bebek pudrası veya un ekleyin. 1 saat bekletin. Fazla pudrayı silip lekeye az miktarda bulaşık deterjanı ve su uygulayın. Yavaşça ovalayın ve çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkayın

YATAKTAKİ LEKELER İÇİN Biraz karbonat ve deterjan, 1 su bardağı hidrojen peroksit, fırça, süzgeç. Ne yapmak gerekiyor: Yatağın yüzeyini süpürün. Karbonatı yatağa eleyin ve bir fırça kullanarak hafifçe ovalayın. 15 dakika beklettikten sonra süpürün. Şimdi lekelere odaklanacağız. Bir sprey şişesinde 1 fincan hidrojen peroksit ve 10 ml sıvı sabun karıştırın (karışımı hemen hazırladıktan sonra kullanın). Şişeyi kuvvetlice çalkalayın ve içindekileri lekeli alana püskürtün. 20 dakika yatak üzerinde bekletin. Ardından, alanı temiz suyla durulayın ve kurulayın.

KETÇAP LEKELERİ İÇİN Bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve bıçak. Dökülen ketçapı bıçak kullanarak kazıyın. Bölgeyi bulaşık sabunu ile kaplayın ve üstüne beyaz sirke ekleyin. 10 dakika bekletin ve lekesiz olana kadar musluk suyu altında durulayın.

RUJ LEKESİ İÇİN Saç spreyi, nemli bir bez. Ne yapmak gerekiyor: Saç spreyi alanın her yerine bol miktarda püskürtün ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Alanı nemli bir bezle silerek temizleyin. Daha sonra makinede her zamanki gibi yıkayın.

MÜREKKEP LEKESİ İÇİN Saç spreyi, kağıt havlular veya bir bez parçası. Lekeli alana saç spreyi püskürtün ve 10 dakika bekletin. Lekeyi bir kağıt havluyla veya bir bezle silin ve her zamanki gibi yıkayın.

ÇİKOLATA LEKESİ İÇİN Süt, soğuk su, sıvı çamaşır deterjanı. Ne yapmak gerekiyor: Çikolatayı bir bıçak yardımıyla kazıyın. Lekenin üzerine süt dökün ve 5 dakika bekleyin. Alanı soğuk su altında parmaklarınızla ovalayın. Son olarak, lekeyi sıvı deterjanla kaplayın ve çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkayın.

KAN LEKESİ İÇİN Soğuk su, sofra tuzu, hHidrojen peroksit. Ne yapmak gerekiyor: Bir kasede sofra tuzu ve suyu karıştırın. Lekeyi 10 dakika bekletin. Durulayın ve lekelere hidrojen peroksit ekleyin. 5 dakika bekletin ve her zamanki gibi yıkayın.