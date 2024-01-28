MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman'ın kazancı gündem oldu! Tüm yatırımlarını Türkiye’de yapıyor

Can Yaman'ın kazancı gündem oldu! Tüm yatırımlarını Türkiye’de yapıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde boy gösteren Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşmaları yapıyor. Yurt dışında büyük paralar kazanan Can Yaman yatırımlarını ise Türkiye'de yapıyor.

Can Yaman'ın kazancı gündem oldu! Tüm yatırımlarını Türkiye’de yapıyor

'Bay Yanlış' dizi sonrası soluğu yurt dışında alan Can Yaman'a İtalya'da büyük ilgi var. Yaman 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro aldı.

2019’dan bu yana İtalya’da kariyer yapan Can Yaman’ın, Roma’dan ev aldığı iddia ediliyordu. Müge Dağıstanlı yazısında Can Yaman'a dair bir iddiada bulundu.

Özel hayat kavgası büyüdü, Acun Ilıcalı çıldırdı! O yarışmacı diskalifiye mi oldu? Özel hayat kavgası büyüdü, Acun Ilıcalı çıldırdı! O yarışmacı diskalifiye mi oldu?

Sezonluk dizilerle 900 bin euroya anlaşan, 3 ayrı yapımda başrol oynayan ve art arda reklam çeken Yaman, İtalya’da kiracıymış.

Tüm yatırımlarını da Türkiye’den yapan Can Yaman vergilerini ise Türkiye'de ödüyor.

Bu arada oyuncunun İtalya’daki ev kirası ve masraflarını ise yapımcısı karşılıyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Londra'daki lüks evde taharet musluğu kriziLondra'daki lüks evde taharet musluğu krizi
Özel hayat kavgası büyüdü, Acun Ilıcalı çıldırdı! O yarışmacı diskalifiye mi oldu?Özel hayat kavgası büyüdü, Acun Ilıcalı çıldırdı! O yarışmacı diskalifiye mi oldu?
Sunucu Hakan Ural'ın ifadesi alındı! Sunucu Hakan Ural'ın ifadesi alındı!
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

Yer: İstanbul! Ortalık bir anda karıştı, iş insanı mermilerin hedefi oldu

Yer: İstanbul! Ortalık bir anda karıştı, iş insanı mermilerin hedefi oldu

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Özel hayat kavgası büyüdü, Acun Ilıcalı çıldırdı! O yarışmacı diskalifiye mi oldu?

Özel hayat kavgası büyüdü, Acun Ilıcalı çıldırdı! O yarışmacı diskalifiye mi oldu?

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Netanyahu savaş ilan edebilir'

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Netanyahu savaş ilan edebilir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.