Can Yaman'ın kazancı gündem oldu! Tüm yatırımlarını Türkiye’de yapıyor

'Bay Yanlış' dizi sonrası soluğu yurt dışında alan Can Yaman'a İtalya'da büyük ilgi var. Yaman 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro aldı.

2019’dan bu yana İtalya’da kariyer yapan Can Yaman’ın, Roma’dan ev aldığı iddia ediliyordu. Müge Dağıstanlı yazısında Can Yaman'a dair bir iddiada bulundu.

Sezonluk dizilerle 900 bin euroya anlaşan, 3 ayrı yapımda başrol oynayan ve art arda reklam çeken Yaman, İtalya’da kiracıymış.

Tüm yatırımlarını da Türkiye’den yapan Can Yaman vergilerini ise Türkiye'de ödüyor.

Bu arada oyuncunun İtalya’daki ev kirası ve masraflarını ise yapımcısı karşılıyor.





