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Can Yaman'ın son haline yorum yağdı! Dudak detayı dikkat çekti

13.06.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bay Yanlış, Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol alan ve dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun son hali yine çok konuşuldu.

Can Yaman'ın son haline yorum yağdı! Dudak detayı dikkat çekti

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerini yurt dışında devam ettiriyor. Her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem olan Can Yaman'ın son paylaşımı yine olay oldu.

Kaslı vücudu ile dikkat çeken Yaman, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. 10 milyon takipçiye sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak bir fotoğraf paylaştı.

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Bu kez fotoğrafta tek dikkat çeken Yaman'ın kasları olmadı. Can Yaman'ın dudaklarındaki pembelik de dikkat çekti. 13 bin yorum alan paylaşımda, Can Yaman'ın ruj sürmüş olabileceği tartışıldı.

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Yaman'da sosyal medyada; 'Dünyadaki en seksi adam', 'Nefes kesici', 'Harika görünüyor', 'Eşsiz biri' gibi yorumlar yapıldı.

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Can Yaman sosyal medya ünlü oyuncu

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