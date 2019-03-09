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Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçmek isteyen 12 metrelik yelkenli tekne 3 sene sonra yeniden Boğaz'da görüldü. Daha önce 51 göçmeni İtalya'ya kaçırmak isterken yakalanan tekne yeniden görülünce sahil güvenlik ekiplerini hareke geçirdi. Teknenin hiçbir seyir cihazının olmadığı ve hayalet gibi boğazda seyrettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’nin Geyikli beldesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla 51 kişiyi İtalya’ya kaçırmak isteyen 3 kişi kıskıvrak yakalanmış olayda kullanılan 12 metrelik yelkenli tekne bağlanarak Yeniköy limanına çekilmişti.

İHBARDA BULUNULDU

12 metrelik yelkenli tekne yıllar sonra bir firmaya satıldı. Satın alınan 12 metrelik yelkenli tekne Çanakkale Boğazı'na girdikten sonra boğazda kılavuzluk hizmeti veren kaptanlardan biri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne tekne ile ilgili seyir cihazlarının olmadığı ve güvensiz seyir yaptığı konusunda telsiz ile ihbarda bulundu.

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CEZA KESİLDİ

Gemi Trafik Hizmetleri görevlileri durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler Çanakkale boğazı Nara mevkiinde gözetime aldıkları tekneyi Çanakkale limanına bağladı. Hiçbir seyir cihazı, güvenlik ekipmanları olmayan ve Türk Bayrağı takılı olmayan tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrollerinin ardından gerekli maddelerden ceza kesildi.

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HİÇBİR CİHAZI OLMADAN BOĞAZDA HAYALET GİBİ GEZİYORDU

12 metrelik tekne daha sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 12 Metrelik teknenin sadece görsel olarak görüldüğü hiçbir seyir cihazının bulunmadığı, güvenlik ekipmanlarının olmadığı, takılması mecburi olan Türk bayrağının bile takılı olmadığı ifade edildi. Liman başkanlığına bilgi verilmeden teknenin tuzla tersanesine götürüldüğü belirtildi. (İHA)

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Çanakkale Boğazı göçmen Çanakkale tekne

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