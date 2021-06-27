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  4. Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

27.06.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 20.40 sıralarından Biga ilçesi Karabiga yolu Akköprü üzerinde meydana geldi. Karabiga beldesinden Biga ilçesine seyir halindeki Eray Zorlu (20) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu'nun (23) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü Eray Zorlu ağır şekilde yaralanırken annesi Hatice Zorlu (42) ile babası Arif Zorlu (44) hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü Zorlu çiftinin 13 yaşındaki kızları A.Z. ile Alper Kaya (32) yaralandı.
Diğer araç sürücüsü Mehmet Aydoğdu da olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) yaralandı. Yaralılar, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale
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