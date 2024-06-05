HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Afganlar birbirine girdi, sebebi 'pes' dedirtti! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Afganlar birbirine girdi, sebebi 'pes' dedirtti! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

05.06.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, Afgan uyruklu iki aile arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 2’si ağır, 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor. Kavganın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Afganlar birbirine girdi, sebebi 'pes' dedirtti! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Afgan uyruklu iki aile arasında, çocukların oyun oynadıkları sırada birbirleriyle kavga etmeleri üzerine tartışma çıktı. Sözlü tartışma arbedeye dönerken Aghamir H. (27), Selami H. (20) ve Gülzamir H. (27), bıçakla yaralandı.

_63562

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

_63562 (3)

Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

_63562 (2)

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosikletli dehşeti yaşadı! İşte o anMotosikletli dehşeti yaşadı! İşte o an
Yer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdiYer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi
Şimdi de eski hakemin konuşmaları sızdı! Şimdi de eski hakemin konuşmaları sızdı!
Anahtar Kelimeler:
Afgan Eskişehir kavga
En Çok Okunan Haberler
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

Acun Ilıcalı çok kızdı! "Yalancı, eğer ispat ederse..."

Acun Ilıcalı çok kızdı! "Yalancı, eğer ispat ederse..."

Şimdi de eski hakemin konuşmaları sızdı!

Şimdi de eski hakemin konuşmaları sızdı!

Yer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Yer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Ciddi oranda artış gösteriyor, erkeklerde daha fazla görülüyor!

Ciddi oranda artış gösteriyor, erkeklerde daha fazla görülüyor!

Komşu kadınlar arasındaki kavga cinayetle bitti! Defalarca ateş açarak öldürdü

Komşu kadınlar arasındaki kavga cinayetle bitti! Defalarca ateş açarak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.