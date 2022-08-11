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Çanakkale'de karısını öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Katilden gazetecilere: Namus temizledim

11.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de eşini tüfekle öldürdükten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan katil Gencay Korur, suç aleti ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'neden öldürdün?' sorusuna ''Namussuzluk yaptı'' yanıtını veren Korur, karısını öldürdükten hemen sonra sosyal medyada, '' 'Gururlu hissediyor' Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim'' demişti.

Çanakkale'de karısını öldürüp 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Katilden gazetecilere: Namus temizledim

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana gelen olayda, Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur’u kayınpederinin evinde tüfekle vurarak öldürdü. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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''NAMUSSUZLUK YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM''

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” dedi.

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Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda işe “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer vermişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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