Çanakkale'de okullar 6 Şubat Pazartesi tatil mi? Çanakkale de kara teslim! Gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi

Çanakkale'de kar şiddetini artırdı. Vatandaşlar bir yandan kar sevinci yaşarken bir yandan da özellikle ulaşımda ciddi zorluklar yaşıyorlar. Kar yağışının artmasıyla okullar tatil olacak mı diye öğrenciler araştırmalarına başladı. Çanakkale'de okuyan binlerce öğrenci valilikten gelecek haberi bekliyor. 15 tatilin bir gün daha uzamasını bekleyen öğrenciler bekledikleri haberi alacaklar mı merak konusu oldu. Peki Çanakkale'de okullar 6 Şubat Pazartesi tatil mi? İşte detaylar...

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde yoğun kar yağışlarının yaşanmasının ardından peş peşe tatil haberleri gelmeye başladı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verdi.



Çanakkale'de okullar tatil olacak mı henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Valilikten şu an için Çanakkale'de okullar tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Tatil haberinin açıklanması durumunda gerekli bilgiler haberimizde yer alacaktır.

TUNCELİ, BİTLİS, BİNGÖL VE GİRESUN'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Giresun şehirlerinde de yoğun ar yağışı nedeniyle eğitime 1(bir) gün ara verildiği açıklandı. İl valiliklerinden yazılı yapılan açıklamada kar yağışının azalması halinde 7 Şubat Salı günü 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneme başlanacağı bilgisi verildi.

METEOROLOJİ'DEN 25 İL İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



