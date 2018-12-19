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Çanakkale'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Gelibolu ve Biga ilçeleri için kar tatili açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini arttırmasıyla pek çok öğrenci ve veli "Çanakkale'de okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Herkes Çanakkale Valiliği'nden tatil açıklaması beklerken,Milli Eğitim Müdürlüğü Gelibolu ve Biga ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU!

İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. (AA)

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