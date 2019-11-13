HABER

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu! Çok sayıda sikke ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 01:20 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu bir adreste çok sayıda kaçak tarihi eserin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Biga ilçesindeki bir adreste çok sayıda kaçak tarihin eserin saklandığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Adrese yapılan başarılı operasyon sonrası; 81 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, 1 adet metal arama dedektörü, 143 adet farklı boyutlarda metal obje, 1 adet üzerinde Osmanlıca ibareler olduğu değerlendirilen yüzük, 1 adet 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 adet çivi ve cımbız görünümlü metal obje, 1 adet 5x9 santimetre boyutunda ve üzerinde figür bulunan obje ile 26 adet harita ve işaretlerin not kağıtları ele geçirilerek, malzemelerin tamamına el konuldu.

Konuyla ilgili şüpheli şahıs E.T., yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Uzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdüUzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdü
Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdüJandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sikke tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Küçükçekmece'de hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Korkunç kaza! 2’si polis, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.