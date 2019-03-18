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Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Eskişehir Hava Şehitliği’nde düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Eskişehir’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Eskişehir Hava Şehitliği’nde düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören, şehitlik anıtına çelenk sunumları ve saygı atışı ile başladı. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Yüzbaşı Ali Çevik günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Yüzbaşı Çevik, "Bugün Türk vatanının bölünmez bütünlüğünün korunması, bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması ve yüce milletimizin bağımsızlığı uğruna ölmeyi bir şeref bilerek Çanakkale’de, Yemen’de, Kafkaslar’da Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz menfur darbe girişiminde teröristle mücadele harekatı kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında hayatlarını feda ederek bütün rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi anma günüdür" dedi.
Konuşmadan sonra İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi. Tören, Şehitlik Şeref Defteri’nin imzalanması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü
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