Çanakkale’de 30 Ağustos coşkusu

Çanakkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki çelenk töreni ile başladı. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan etkinlikte Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanındaki tören sonrası Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, valilik makamında protokol heyeti ile bayramlaştı.

Saat 10:30’da ise Kordon Boyunda resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Kutlama programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da katıldı. Programda halk oyunları oynandı, şiirler okundu. Tören birlikleri resmi geçit töreni ile protokol heyetini selamladı.

Kutlama programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına bir konuşma yapan Binbaşı Anıl Yeşilyuva, 30 Ağustos Zafer Bayramının önemini vurgulayarak, “Türk tarihinde, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Muharebesinde kazanılan zaferle Anadolu’nun Türk yurdu olduğu tescillenmiş, yine 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlandırılarak, ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol açılmıştır. Kahraman Türk ordusu, kendisinden sayıca çok daha fazla olan işgal kuvvetlerine karşı başlattığı, her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış ve bizzat Gazi Mustafa Kemal tarafından sevk ve idare edilmiş bu harekat yıldırım hızında ilerlemiş ve 5 gün içinde sonuçlandırılarak, düşman İzmir’den denize dökülmüştür” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki kutlama etkinlikleri bu akşam 20:30’da özel bir otelde gerçekleştirilecek olan resepsiyonla devam edecek.