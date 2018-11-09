Çanakkale’de 43 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 43 kaçak Afgan göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, edinilen istihbari bilgi üzerine Koyunevi köyü Sokakağzı koyuna operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 kaçak yakaladı.
Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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