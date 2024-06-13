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Siyasette tansiyon tavan yaptı! MHP'li isimlerden Özgür Özel'e yaylım ateşi: Haddini bildirmekten çekinmeyiz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 16:00
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP lideri Devlet Bahçeli ve kurmaylarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'den ağır sözlerle karşılık geldi. Yalçın sosyal medya hesabından Özel için, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Siyasette tansiyon tavan yaptı! MHP'li isimlerden Özgür Özel'e yaylım ateşi: Haddini bildirmekten çekinmeyiz

Siyasette tansiyon tavan yaptı. CHP lideri Özgür Özel sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz. Onlarla aynı seviyeye inersek, çıkarsak vurgun yeriz. Onları o seviyede bırakalım. Samimi ülkücüler de o iki isimden yaka silkiyorlar, partiye yük olduğunu söylüyorlar zaten" ifadelerini kullanmıştı.

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"NEFESİNİ BOŞA TÜKETİYORSUN"

Bu sözlerin ardından gözlerin çevrildiği Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'den çok sert bir açıklama geldi. Yalçın, Özel'i hedef aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak aklınca seviyemize inmemekten bahsetmişsin. Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın. Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun. Lakin nefesini boşuna tüketiyorsun" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN TIRSIYORSUN"

Semih Yalçın, şöyle devam etti: "Sahte kabadayılıkla bizi ürküteceğini sanıyorsan aldanıyorsun. İşi gücü, ülkeye yarar getirecek siyaseti bir kenara bırakıp bizimle uğraştığına göre; bizden adamakıllı korkuyor, tırsıyorsun. Tıpkı tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallayan korkaklara benziyorsun. MHP’nin iç işlerine karışma hadsizliğin de cabası… Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak Yerel Seçimlerin rüzgârında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin."

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"HAYATTA İNSANI MAHVDEN 3 ŞEY VARDIR"

"Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar" diyen Yalçın, "Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş. Ama şu sıralar kapıldığın kibir ve gurur yüzünden ayağın yerden kesilmiş. Kibrin ve enaniyetin, gözünü kör etmiş. Gerçekleri göremiyorsun. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel... Bunlar; korkaklık, gurur ve öfkedir. Sende bunların üçü de var. Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Korkaklar; duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin. Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun.

"HADDİNİ BİLDİRMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin."

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İZZET ULVİ YÖNTER'DEN DE SERT SÖZLER

MHP'li Yönter de Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yönter, "Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha…Yüzü sanki kösele derisi, ne desek nafile…Zira gafile kelam nafile kelam…Özgür, anormal zihniyetini normalleşme diye yutturmaya kalkışman komedi…Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun! Bizi kiminle konuştun veya konuşuyorsun bilemem, ama güvenme işbirlikçi ve kripto dostlarına saman doldururlar kirli postuna…İspat bekliyoruz Özgür, ispat… Bize yönelik iddialarını ispat etmezsen namertsin" ifadelerini kullandı.

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