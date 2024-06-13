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  4. AK Parti’den ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması: Güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

AK Parti’den ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması: Güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

13.06.2024 16:10
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Ankara kulislerinde son günlerde AK Parti ile MHP arasında bir gerginliğin olduğu iddia edilirken açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama AK Parti’den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında Cumhur İttifakı’nın güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğini belirtti.

AK Parti’den ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması: Güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir.

Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik MHP Cumhur İttifakı ak parti
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