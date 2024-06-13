Yer: Karaköy! Vatandaşlar küçük çocuk için seferber oldu: Başı turnikeye sıkışıp nefessiz kalmaya başlayınca...

Öğlen saatlerinde Karaköy tramvay durağında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir çocuk tramvayda bulunan turnikenin altından geçerken başı, demirlerin arasında kaldı.

NEFESSİZ KALMAYA BAŞLADI

Nefessiz kalmaya başlayan çocuğa vatandaşlar müdahale etti. Demirlerin arasında başı kalan çocuk korkudan ağlamaya başlarken, vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Güvenlik görevlisi turnikeyi açmak için çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Vatandaşların çocuğu kollarından yukarı çekerek turnikeden kurtardığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, turnikeye başı sıkışan çocuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun başının turnikede kaldığı ve vatandaşların kurtarma çalışmaları görülüyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





