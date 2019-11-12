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Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 20:17 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, bazı grupların lastik botlarla Ayvacık ilçesi ile Ahmetçe köyü açıklarında olduğunu tespit etti.

Söz konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14'ü Suriye, 10'u Filistin, 5'i Yemen ve 41'i Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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