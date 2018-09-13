ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan
firar eden hükümlü, saklandığı
tarlada yeri "drone" yardımıyla tespit edilip yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği
bilgisi üzerine harekete geçti.
Olayın
meydana geldiği noktaya yakın yollar tutulurken hükümlünün şehir dışına kaçma
ihtimaline karşı otogarda önlem alındı, yakın
çevredeki boş arazi ile mezarlıkta aramalar gerçekleştirildi.
Ekipler, aramalarda "drone" yardımıyla firari hükümlünün yerini tespit etmek için çalışma yürüttü. Bir tarlanın yan tarafındaki otluk alanda gizlendiği tespit
edilen firari hükümlü yakalandı.
Hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca kaydedildi.
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