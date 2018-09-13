ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan

firar eden hükümlü, saklandığı

tarlada yeri "drone" yardımıyla tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği

bilgisi üzerine harekete geçti.

Olayın

meydana geldiği noktaya yakın yollar tutulurken hükümlünün şehir dışına kaçma

ihtimaline karşı otogarda önlem alındı, yakın

çevredeki boş arazi ile mezarlıkta aramalar gerçekleştirildi.

Ekipler, aramalarda "drone" yardımıyla firari hükümlünün yerini tespit etmek için çalışma yürüttü. Bir tarlanın yan tarafındaki otluk alanda gizlendiği tespit

edilen firari hükümlü yakalandı.

Hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca kaydedildi.

