HABER

Çanakkale'de firari hükümlü "drone" yardımıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Firari hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca görüntülendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan
firar eden hükümlü, saklandığı
tarlada yeri "drone" yardımıyla tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği
bilgisi üzerine harekete geçti.

Olayın
meydana geldiği noktaya yakın yollar tutulurken hükümlünün şehir dışına kaçma
ihtimaline karşı otogarda önlem alındı, yakın
çevredeki boş arazi ile mezarlıkta aramalar gerçekleştirildi.

Ekipler, aramalarda "drone" yardımıyla firari hükümlünün yerini tespit etmek için çalışma yürüttü. Bir tarlanın yan tarafındaki otluk alanda gizlendiği tespit
edilen firari hükümlü yakalandı.

Hükümlünün otluk alanda saklandığının belirlenmesi ve polis ekiplerince yakalanması, "drone" kamerasınca kaydedildi.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemişPKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Foça'ya Tarık Dursun K. heykeliFoça'ya Tarık Dursun K. heykeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş Çanakkale drone operasyon Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.