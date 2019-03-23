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Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’de şehrin içinden geçerek boğaza dökülen Sarıçay’da suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu.Çanakkale Boğazı’nda yaşanan gel git, şehrin içinden geçerek boğaza dökülen Sarıçay’da da etkili oldu.

Çanakkale’de şehrin içinden geçerek boğaza dökülen Sarıçay’da suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu.
Çanakkale Boğazı’nda yaşanan gel git, şehrin içinden geçerek boğaza dökülen Sarıçay’da da etkili oldu. Med ve cezir sonrası boğazda deniz suyu derinliği azaldı. Bunun üzerine denize dökülen Sarıçay boğaza doğru fazla aktı ve çayda çekilme oldu. Yaşanan su çekilmesiyle çayda tekneler karaya oturdu. Bazı teknelerin balçığa saplandığı çayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçılar, hasar oluşmaması için tedbir almaya çalıştı.
Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Kaan Anak, “Poyraz estiği zaman sular burada çekiliyor. Ama lodosta sular yükseliyor. Her sene bu durum yaşanıyor” dedi.

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu

Çanakkale’de suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu
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