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Canan Karatay diyeti nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Vücudun enerji düzeyinden sorumlu olan leptin hormonunu kontrol altına almayı hedefleyen bu diyet; bir yandan göbek bölgesindeki yağ artışını engellerken diğer yandan da karaciğer yağlanmasının önüne geçmeyi ve insülin direncini kırmayı hedeflemektedir.

Canan Karatay tarafından tavsiye edilen yiyeceklerin bir araya gelmesinden meydana gelen bir diyettir. Kahvaltının oldukça büyük bir önem arz ettiği bu diyet, protein ve kalori açısından yüksek besinlerden oluşmaktadır

Canan Karatay diyeti nasıl yapılır?

Son dönemin en popüler diyetlerinden biri olan Canan Karatay diyeti, Prof. Dr. Canan Karatay tarafından tavsiye edilen yiyeceklerin bir araya gelmesinden meydana gelen bir diyettir. Kahvaltının oldukça büyük bir önem arz ettiği bu diyet, protein ve kalori

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Kahvaltıda neler yenebilir?

Kahvaltıda neler yenebilir?
Kahvaltıda doğal yumurta yenmesini tavsiye eden Canan Karatay, yumurta ile birlikte yeşil veya siyah zeytin, peynir, şekersiz bitki çayı, ceviz içi ve kuru kayısının yenebileceğini söylemektedir.
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Öğle yemeğinde neler yenebilir?

Öğle yemeğinde neler yenebilir?
Dana söğüş, bol salata ve fasulye yenmesini öneren Karatay, yemeğin yanında bir bardak tuzsuz ayran ya da bitki çayı veya su içilmesini önermektedir.
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Ara öğünde ne yenebilir?

Ara öğünde ne yenebilir?
Ceviz ya da fındık yiyebileceğini ara öğünde çay veya limonlu su içilebilmektedir.
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Akşam yemeğinde neler yenebilir?

Akşam yemeğinde neler yenebilir?
Balık ile birlikte yeşil soğan, roka ve turp yenmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, akşam saat 19.00'dan itibaren meyve de dahil olmak üzere hiçbir şeyin yenmemesi konusunda uyarıda bulunmaktadır.
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Diyetin püf noktaları

Diyetin püf noktaları
Her gün mutlaka 40 ile 60 dakika arasında yürüyüş önerilen bu diyette yine her gün 8 ile 10 bardak arasında su içilmelidir. Diyet içerisinde hazırlanılan yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilirken salatalara zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılmalıdır. Alkollü ve gazlı içecekler ile birlikte hazır meyve sularının yasak olduğu Canan Karatay diyetinde ekmek, pirinç ve patates gibi karbonhidratların tüketilmesi kesinlikle yasaktır.
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Diyetin püf noktaları

Diyetin püf noktaları
Bunların yerine badem, fıstık, fındık veya ceviz gibi kuruyemişler alternatif olarak tüketilebilir. Pirinç ve makarnanın da kesinlikle yasak olduğu diyette günde bir porsiyon meyve tüketilebilir. Yemek yapılırken ayçiçek yağı ile mısır özü yağlarının yerine sızma zeytinyağı ve tereyağının kullanımı tavsiye edilirken, yiyecekler zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi şeylerin yer aldığı bir kapta yenebilir.
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