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Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Veysel Kaplan’ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan ikisinin kuyruğu yok.

Burhaniye ilçesinde, Veysel Kaplan’ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan ikisinin kuyruğu yok. Kuyruksuz yavruların ilgi gördüğünü anlatan Kaplan, Cancan ve yavrularına çok iyi baktığını söyledi.
Burhaniye’de Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında çay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan, 2 yıl önce işletmesine gelen yaralı köpeği tedavi ettirerek Cancan adını verdi. Bir hafta önce doğum yapan Cancan 6 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan dişi olan ikisinin kuyruksuz olduğunu gören Kaplan, bu ilginç duruma şaşırdı.
Köpeğe iyi baktığını anlatan 50 yaşındaki Veysel Kaplan, “İşletmemize iki yıl önce bir köpek gelmişti. Sağ ayağında sıkıntı vardı. Araba çarpmıştı. Tedavi ettirdik. Bizim buraya alıştı. Artan yemekleri ona veriyoruz. Buranın maskotu oldu. Adını da Cancan koyduk. Müşterilere de kendini sevdirdi. Şu anda 6 tane yavru doğurdu. Bunlardan 4 tanesi erkek, 2 tanesi de dişi. Erkek olanların kuyrukları normal. Ancak dişi olan 2 yavrunun kuyrukları ise belli belirsiz. Bu da bizim dikkatimizi çekti. Hayra yorduk. Yani ben böyle bir şeyi ilk defa gördüğüm için güzel bir şey olacağına inanıyorum. Annesi de şu anda yavrularına sahip çıkıyor. Sağlıklı bir şekilde yavrularını büyütüyor. Biz, anne olduktan sonra ona da iyi bakıyoruz. Tabi ki sonuçta yavrularını emzirecek. Onun da duasını almaya çalışıyoruz” dedi.
Canan ve yavrularını çok sevdiğini anlatan 11 yaşandaki Arzunur Kaplan da, “ Bir hafta önce köpeğimizin 6 tane yavrusu oldu. İki tanesi dişi, diğerleri erkek. İki dişinin kuyruğu çok kısa. Cinsindendir diye düşünüyoruz. Cancan köpeğimizi çok seviyorduk. Ama, şimdi tabi 6 tane yavrusu oldu. Onları da çok seviyoruz. Aylar geçince büyüyecekler. Annesi gibi olacak onlarda. Onlara da çok iyi bakacağım” dedi.

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu

Cancan köpek kuyruksuz yavru doğurdu
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