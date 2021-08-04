HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canice öldürülen Azra, son yolculuğuna uğurlanıyor

Canice öldürülen Azra, son yolculuğuna uğurlanıyor

04.08.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.

Canice öldürülen Azra, son yolculuğuna uğurlanıyor

Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı.

BABA, DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Mustafa Murat Ayhan poliste verdiği ifadede Azra’yı evinde boğarak öldürdüğünü ardından da cesedini parçalayarak ormanlık alana attığını söyledi. Katil zanlısının yer göstermesi ile Antalya’da ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’na ait ceset parçaları bulundu. Acı haber üzerine Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu ve yakınları Antalya’ya giderek DNA örnekleri verdi. Yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının Azra Gülemdam Haytaoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

Screenshot_2

KATİL, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Murat Ayhan ise çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Adli Tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Azra’nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine getirildi.

Screenshot_1

Kadirli ilçesi Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervispaşa Ortaokulu bahçesinde kurulan taziye yerinde Azra Gülendam Haytaoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesinden yürek yakan sözlerAzra Gülendam Haytaoğlu'nun annesinden yürek yakan sözler
Vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcıVahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Vahşice katledilen Azra'nın annesinden yürek yakan sözlerVahşice katledilen Azra'nın annesinden yürek yakan sözler
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme

Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Suçunu itiraf etti

Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Suçunu itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.