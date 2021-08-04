Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesinden yürek yakan sözler

Üniversite öğrencisinin, Kadirli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstiklal İlkokulu bahçesindeki cenaze töreni öncesi Mezide Haytaoğlu, kızının Gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi.

Konuşmasında yetkililere de seslenen Haytaoğlu, "Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kuzum şehit oldu. Allah herkesin layığını versin. Devlet Bahçeli'den, cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahı'ma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah'ım emanetini geri aldı." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

AA

